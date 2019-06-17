Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

"Храм ведь должен делаться на столетия, 2023 год (год 300-летия Екатеринбурга, к которому изначально хотели возвести храм святой Екатерины - ред.) - это, конечно, важно с точки зрения даты, символично, но по каждому объекту есть нормативные сроки строительства. Я считаю, что здесь не тот случай, когда надо любой ценой к празднику что-то сделать. Основательность, качество работ по храму для меня более важны... Раньше 2020 года к строительству не приступить", - сказал Бидонько журналистам.