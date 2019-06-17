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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Вчера, 12:38
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Возведение храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года, заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора.
"Храм ведь должен делаться на столетия, 2023 год (год 300-летия Екатеринбурга, к которому изначально хотели возвести храм святой Екатерины - ред.) - это, конечно, важно с точки зрения даты, символично, но по каждому объекту есть нормативные сроки строительства. Я считаю, что здесь не тот случай, когда надо любой ценой к празднику что-то сделать. Основательность, качество работ по храму для меня более важны... Раньше 2020 года к строительству не приступить", - сказал Бидонько журналистам.
Он добавил, что возвести сами конструкции не так сложно, наиболее кропотливые работы - это роспись храма.
В воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста. Председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин отметил, что территория сквера будет исключена из списка площадок для опроса по месту возведения храма.
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
16 июня, 12:36
Опрос о строительстве храма в Екатеринбурге планируют провести в сентябре
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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