Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Возведение храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года, заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора.
"Храм ведь должен делаться на столетия, 2023 год (год 300-летия Екатеринбурга, к которому изначально хотели возвести храм святой Екатерины - ред.) - это, конечно, важно с точки зрения даты, символично, но по каждому объекту есть нормативные сроки строительства. Я считаю, что здесь не тот случай, когда надо любой ценой к празднику что-то сделать. Основательность, качество работ по храму для меня более важны... Раньше 2020 года к строительству не приступить", - сказал Бидонько журналистам.
Он добавил, что возвести сами конструкции не так сложно, наиболее кропотливые работы - это роспись храма.
В воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста. Председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин отметил, что территория сквера будет исключена из списка площадок для опроса по месту возведения храма.