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РИА Новости

В Совфеде приветствовали слова итальянских сенаторов о диалоге с Россией

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Заседание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В докладе итальянских сенаторов о состоянии двусторонних отношений Москвы и Рима есть много точек соприкосновения, и, в частности, заявление о необходимости налаживания стратегического диалога между РФ и ЕС, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в понедельник на встрече с Комиссией по иностранным делам и вопросам миграции Сената Италии.
"Я хотел бы искренне поприветствовать содержание итальянского доклада, который мы сегодня обсуждаем. Там есть очень много точек соприкосновений. Я хотел бы особо выделить три из них. Первое - Италия всегда проявляла осмотрительное отношение к возможному привлечению бывших советских республик к работе евроатлантических организационных структур", - сказал Косачев. И более того, отметил он, "в докладе идет ссылка на необходимость появления гарантий нейтралитета Украины".
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Кроме того, в документе констатируется, что эффективность санкционных мер Евросоюза представляется сейчас спорной, добавил сенатор. "Со времени введения санкций не было выявлено конкретных изменений в восстановлении законности на международном уровне. Поддержание жесткой системы санкций ослабляет возможности самого Евросоюза и мешает ему эффективно встроиться в международный сценарий. Подписываюсь под этими словами", - сказал Косачев.
"Затруднения между ЕС и РФ не отвечают интересам ни одной из сторон. Должен быть восстановлен отчетливый стратегический диалог, основанный на уважении принципов, которые формирует международное сообщество", - зачитал выдержки из доклада парламентарий.
Глава комитета СФ также рассказал о российском докладе. "Мы хотели бы увидеть обновленный протокол о сотрудничестве между Советом Федерации и сенатом Италии от сентября 1996 года. На этот счет договаривались руководители наших палат в рамках январского визита спикера сената Италии в Москву. Поскольку понятно, что с 1996 года многое изменилось и этот текст нуждается в адаптации", - пояснил политик.
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Кроме того, "есть идея подумать об учреждении совместного форума регионов России и Италии", уточнил он. "Для нас как для палаты регионов это представляется особо важным. У нас соответствующий опыт уже наработан и успешно практикуется с рядом других стран", - рассказал Косачев.
В Совфеде также предлагают подумать о поддержке по парламентской линии инициатив по формированию постоянного формата в сфере молодежного сотрудничества в рамках российско-итальянского диалога по линии гражданских обществ или, может быть, на самостоятельной основе.
"Мы искренне приветствовали идею, которую высказали наши итальянские коллеги - по итогам сегодняшней совместной работы подписать протокол о парламентском сотрудничестве между комитетом СФ по международным делам и комиссией по иностранных делам и вопросам миграции Сената Италии", - подчеркнул Косачев. По его словам, в этом протоколе предусматривается учреждение стратегического парламентского диалога высокого уровня с проведением регулярных двусторонних встреч по линии двух комитетов. по возможности - не менее одного раза в год, попеременно в Италии и в России.
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