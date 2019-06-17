В Совфеде приветствовали слова итальянских сенаторов о диалоге с Россией

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В докладе итальянских сенаторов о состоянии двусторонних отношений Москвы и Рима есть много точек соприкосновения, и, в частности, заявление о необходимости налаживания стратегического диалога между РФ и ЕС, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в понедельник на встрече с Комиссией по иностранным делам и вопросам миграции Сената Италии.

"Я хотел бы искренне поприветствовать содержание итальянского доклада, который мы сегодня обсуждаем. Там есть очень много точек соприкосновений. Я хотел бы особо выделить три из них. Первое - Италия всегда проявляла осмотрительное отношение к возможному привлечению бывших советских республик к работе евроатлантических организационных структур", - сказал Косачев. И более того, отметил он, "в докладе идет ссылка на необходимость появления гарантий нейтралитета Украины".

Кроме того, в документе констатируется, что эффективность санкционных мер Евросоюза представляется сейчас спорной, добавил сенатор. "Со времени введения санкций не было выявлено конкретных изменений в восстановлении законности на международном уровне. Поддержание жесткой системы санкций ослабляет возможности самого Евросоюза и мешает ему эффективно встроиться в международный сценарий. Подписываюсь под этими словами", - сказал Косачев.

"Затруднения между ЕС и РФ не отвечают интересам ни одной из сторон. Должен быть восстановлен отчетливый стратегический диалог, основанный на уважении принципов, которые формирует международное сообщество", - зачитал выдержки из доклада парламентарий.

Глава комитета СФ также рассказал о российском докладе. "Мы хотели бы увидеть обновленный протокол о сотрудничестве между Советом Федерации и сенатом Италии от сентября 1996 года. На этот счет договаривались руководители наших палат в рамках январского визита спикера сената Италии в Москву. Поскольку понятно, что с 1996 года многое изменилось и этот текст нуждается в адаптации", - пояснил политик.

Кроме того, "есть идея подумать об учреждении совместного форума регионов России и Италии", уточнил он. "Для нас как для палаты регионов это представляется особо важным. У нас соответствующий опыт уже наработан и успешно практикуется с рядом других стран", - рассказал Косачев.

В Совфеде также предлагают подумать о поддержке по парламентской линии инициатив по формированию постоянного формата в сфере молодежного сотрудничества в рамках российско-итальянского диалога по линии гражданских обществ или, может быть, на самостоятельной основе.