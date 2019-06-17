Топ-менеджеры поделятся мнениями о будущем профессий

"Уже третий год подряд мы совместно с Ассоциацией менеджеров и при поддержке МИА "Россия сегодня" проводим опрос среди топ-менеджеров. В этом году ключевой темой проекта стала трансформация профессиональной сферы. Нам интересно было узнать мнения экспертов о том, с какими вызовами приходится сталкиваться управленцам, к чему стоит готовиться", – отметил председатель совета директоров АЭИ "Прайм" Олег Ананьев.