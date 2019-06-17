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РИА Новости

Топ-менеджеры поделятся мнениями о будущем профессий

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Владимир Трефилов Пресс-конференция, посвященная релизу XIX рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Пресс-конференция, посвященная релизу XIX рейтинга Топ-1000 российских менеджеров в пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Агентство экономической информации "Прайм" запускает спецпроект, в котором участники юбилейного, 20-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", составляемого Ассоциацией менеджеров, поделятся мнениями о том, какие профессии будут востребованы через 10-20 лет, какие изменения происходят в их профессиональной сфере и какие навыки станут ключевыми в скором будущем.

"Уже третий год подряд мы совместно с Ассоциацией менеджеров и при поддержке МИА "Россия сегодня" проводим опрос среди топ-менеджеров. В этом году ключевой темой проекта стала трансформация профессиональной сферы. Нам интересно было узнать мнения экспертов о том, с какими вызовами приходится сталкиваться управленцам, к чему стоит готовиться", – отметил председатель совета директоров АЭИ "Прайм" Олег Ананьев.

"Мы рады, что ведущие менеджеры страны смогут поделиться с широкой аудиторией "Прайм" своим видением развития управленческих профессий в России", – добавил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.
"Прайм" будет знакомить читателей с менеджерами ведущих российских компаний, претендующих на победу в очередном рейтинге "Топ–1000 российских менеджеров". Короткие интервью с ними под рубрикой "Профессиональная трансформация – взгляд изнутри" будут публиковаться на странице проекта с июня по сентябрь 2019 года.
МИА "Россия сегодня" традиционно выступает генеральным информационным партнером Рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а АЭИ "Прайм" – стратегическим партнером.
Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
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"ПРАЙМ" — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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