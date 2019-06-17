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РИА Новости

Число жертв тройного теракта в Нигерии достигло 30

Вчера, 12:31
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число жертв тройного теракта на северо-востоке Нигерии достигло 30, ранения получили более 40 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасателей.
Ранее сообщалось, что в результате трех взрывов, устроенных террористами-смертниками в штате Борно, погибли 17 человек и 30 пострадали.
"В настоящее время мы насчитываем 30 погибших и более 40 раненых", - сообщил представитель местной службы спасения Усман Качалла.
Теракты произошли в населенном пункте Махдарари рядом с медицинским центром и залом для просмотра телетрансляций, где в момент взрыва показывали футбольный матч.
Сайт Sahara Reporters со ссылкой на военные источники передает, что третьим смертником была женщина - ее взрывное устройство не сработало, и она была задержана.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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