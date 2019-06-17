Лавров планирует обсудить с главой МИД Южной Кореи ситуацию на полуострове

МОСКВА, 17 июня – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает обсудить с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва ситуацию на Корейском полуострове
Об этом Лавров заявил, открывая конференцию в Москве с южнокорейским коллегой.
"Рассчитываю, что сегодня мы обсудим весь спектр двухсторонних отношений и наше взаимодействие по региональным и международным делам. Конечно, с особым вниманием - ситуацию на Корейском полуострове и в целом в северо-восточной Азии", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ также отметил высокий уровень взаимодействия двух стран как на уровне внешнеполитического и межпарламентского диалога, так и в сферах безопасности и экономики. "У нас растут объемы торгово-экономического сотрудничества в целом, успешно развивается гуманитарный обмен", - сказал он.