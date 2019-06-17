Лавров планирует обсудить с главой МИД Южной Кореи ситуацию на полуострове

"Рассчитываю, что сегодня мы обсудим весь спектр двухсторонних отношений и наше взаимодействие по региональным и международным делам. Конечно, с особым вниманием - ситуацию на Корейском полуострове и в целом в северо-восточной Азии", - сказал Лавров.