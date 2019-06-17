В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Цех по производству матрасов загорелся в городе Азове Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

"Пожар произошел по адресу: город Азов, улица Победы, 42. Горит цех по производству матрасов", - сказал он. По информации МЧС региона, здание двухэтажное, горит второй этаж.

В 11.52 мск пожару присвоен третий ранг, площадь возгорания уточняется. Пострадавших нет.