Ребенка из Подмосковья госпитализировали из-за клещевого энцефалита

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ребенка после употребления сырого козьего молока в Подмосковье госпитализировали в Москву из-за заболевания клещевым энцефалитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Московской области были зарегистрированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом, связанные с употреблением сырого козьего молока.

"По поводу клещей. Там один пострадавший. Госпитализирован один ребенок в Москву. Коза - носитель вируса", - сказали в ведомстве.