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РИА Новости

Ребенка из Подмосковья госпитализировали из-за клещевого энцефалита

Вчера, 12:21
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ребенка после употребления сырого козьего молока в Подмосковье госпитализировали в Москву из-за заболевания клещевым энцефалитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Московской области были зарегистрированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом, связанные с употреблением сырого козьего молока.
"По поводу клещей. Там один пострадавший. Госпитализирован один ребенок в Москву. Коза - носитель вируса", - сказали в ведомстве.
В Минздраве Подмосковья добавили, что подробная информация о пострадавших еще уточняется. По данным ведомства, инцидент произошел в районе Волоколамского шоссе.
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