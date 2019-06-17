Голунов заявил, что полицейский ударил его по лицу за просьбу об адвокате

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов заявил, что полицейский ударил его два раза по лицу за просьбу вызвать адвоката или наряд полиции.

"В первый раз я сказал, что я никуда не пойду, я буду сидеть здесь, пока не приедет мой адвокат или не приедет наряд полиции. Что довольно смешно звучит — в здании УВД я требую вызвать наряд полиции. Но тем не менее я сказал, что я никуда не пойду, вы можете нести меня на руках. И как-то эта фраза разозлила одного оперативника, и он дважды ударил меня по лицу. Я не понял, чем было вызвано", — сказал Голунов в интервью RT .

Журналист добавил, что требовал известить родственников о своем задержании, просил вызвать адвоката и называл его имя.

"Но мне говорили, что нет, никаких звонков не будет. Я отказывался от проведения всех процедур без адвоката, не подписывал документы", — пояснил Голунов.

По словам журналиста, во второй раз полицейские применили к нему силу после посещения больницы.

"Они тащили меня по лестнице. У меня там сорвались часы — может быть, они до сих пор там лежат, я бы их себе вернул. Потом они вытащили меня на улицу. Один сотрудник пошел подогнать ближе автомобиль, второй сотрудник наступил мне на грудь, и в такой позе мы ожидали, пока приедет машина. Потом они подхватили меня за руки, за ноги, запихнули на заднее сиденье автомобиля", — рассказал Голунов.

По словам журналиста, единственное место, где он оставил подпись, — документы в пункте медосвидетельствования.

"Я там на всех бумажках, в том числе на пломбах, где мне нужно было поставить подпись, везде писал, что мне отказывают в предоставлении адвоката, не сообщают моим родственникам, где я нахожусь, я считаю действия сотрудников полиции незаконными и требую вызвать наряд полиции для установления этого факта и дальнейших разбирательств", — пояснил Голунов, отметив, что больше не видел этих бумаг в материалах дела.

Задержание Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.

Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяла под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней президенту Владимиру Путину.