Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T12:20Z
https://ria.ru/20190617/1555627048.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155556/62/1555566224_0:0:1844:1037_1036x0_80_0_0_e2b5a3f45af9763231da903db0c788fe.jpg
РИА Новости

Голунов заявил, что полицейский ударил его по лицу за просьбу об адвокате

Вчера, 12:20
14091
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов заявил, что полицейский ударил его два раза по лицу за просьбу вызвать адвоката или наряд полиции.

"В первый раз я сказал, что я никуда не пойду, я буду сидеть здесь, пока не приедет мой адвокат или не приедет наряд полиции. Что довольно смешно звучит — в здании УВД я требую вызвать наряд полиции. Но тем не менее я сказал, что я никуда не пойду, вы можете нести меня на руках. И как-то эта фраза разозлила одного оперативника, и он дважды ударил меня по лицу. Я не понял, чем было вызвано", — сказал Голунов в интервью RT.

Журналист добавил, что требовал известить родственников о своем задержании, просил вызвать адвоката и называл его имя.
"Но мне говорили, что нет, никаких звонков не будет. Я отказывался от проведения всех процедур без адвоката, не подписывал документы", — пояснил Голунов.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Вчера, 12:58
Голунов рассказал, что друзья заметили слежку за ним еще в апреле
По словам журналиста, во второй раз полицейские применили к нему силу после посещения больницы.
"Они тащили меня по лестнице. У меня там сорвались часы — может быть, они до сих пор там лежат, я бы их себе вернул. Потом они вытащили меня на улицу. Один сотрудник пошел подогнать ближе автомобиль, второй сотрудник наступил мне на грудь, и в такой позе мы ожидали, пока приедет машина. Потом они подхватили меня за руки, за ноги, запихнули на заднее сиденье автомобиля", — рассказал Голунов.
По словам журналиста, единственное место, где он оставил подпись, — документы в пункте медосвидетельствования.
"Я там на всех бумажках, в том числе на пломбах, где мне нужно было поставить подпись, везде писал, что мне отказывают в предоставлении адвоката, не сообщают моим родственникам, где я нахожусь, я считаю действия сотрудников полиции незаконными и требую вызвать наряд полиции для установления этого факта и дальнейших разбирательств", — пояснил Голунов, отметив, что больше не видел этих бумаг в материалах дела.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"

Задержание Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.
Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяла под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней президенту Владимиру Путину.
Одиннадцатого июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Два дня спустя Владимир Путин по ходатайству главы МВД освободил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
14 июня, 12:19
Голунов пожаловался на панические атаки
6235553519
Обсудить 10
Дело журналиста Ивана ГолуноваRussia Today (телекомпания)Происшествия
Популярные комментарии
Пиар акция "Медузы" прошла успешно... Если бы ему пару раз ударили по лицу, я думаю судмедэкспертиза это бы показала...
17 июня, 15:52
aavshpargalyuk
800008
Рекомендуем
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ
РИА
Новости
Мовсур Хасаев
"Бесполезное" алиби: житель Чечни отсидел за убийство, которого не совершал
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все подробности конфликта местных жителей с цыганами в Пензенской области
Актер в роли Айболита в постановке Русского молодежного театра в Таллине
В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита
Лента
новостей
Генерал армии Филипп Бобков
Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ генерал Бобков
В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск против китайской фирмы
Протесты против строительства ядерного хранилища. Киев, Украина. 3 марта 2006
"Украина — колония для ядерных отходов". Что происходит на самом деле
Здание ФАС России
ФАС завела дело против Burger King из-за оскорбительной рекламы
АЗС
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Девушка в майке с надписью USSR компании Adidas
В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак "Город бесов"
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
01:31Ритейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения
Лента новостейМолния