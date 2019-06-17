Поэтесса Лариса Рубальская стала моделью plus-size

Поэтесса Лариса Рубальская выступает на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российская поэтесса Лариса Рубальская приняла участие в показе мод моделей plus-size известного бренда.

"Совершенно неожиданная роль – модель на подиуме для крупногабаритных дам от известного бренда", - написала Рубальская у себя в Инстаграме.

Судя по хэштегам, поэтесса не стесняется своих форм. Наоборот, гордится ими. Она написала: "люблюсебя", ясамаясамая", "ясмогла", "смелее".

Многие подписчики поэтессы сошлись во мнении, что у нее "крупногабаритное обаяние и женственность", а еще Лариса Рубальская – источник "оптимизма и хорошего настроения".