Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T12:49Z
https://ria.ru/20190617/1555627016.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155562/71/1555627157_0:28:3129:1788_1036x0_80_0_0_e7ea723195656e777177370f617d055f.jpg
РИА Новости
Культура

Поэтесса Лариса Рубальская стала моделью plus-size

Вчера, 14:15
120
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоэтесса Лариса Рубальская выступает на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Поэтесса Лариса Рубальская выступает на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российская поэтесса Лариса Рубальская приняла участие в показе мод моделей plus-size известного бренда.
"Совершенно неожиданная роль – модель на подиуме для крупногабаритных дам от известного бренда", - написала Рубальская у себя в Инстаграме.
Судя по хэштегам, поэтесса не стесняется своих форм. Наоборот, гордится ими. Она написала: "люблюсебя", ясамаясамая", "ясмогла", "смелее".
Многие подписчики поэтессы сошлись во мнении, что у нее "крупногабаритное обаяние и женственность", а еще Лариса Рубальская – источник "оптимизма и хорошего настроения".
За свою карьеру Лариса Рубальская написала более 600 стихов. Она автор текстов песен Аллы Пугачевой, Ирина Аллегровой, Александра Малинина, Алсу и других звезд отечественной эстрады.
Ирина Шейк на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
16 июня, 23:58
Ирина Шейк впервые вышла на подиум после расставания с Брэдли Купером
100001
КультураАлла ПугачеваАлсу (Алсу Абрамова)Ирина Аллегрова
Рекомендуем
Хореограф Лин Хвай Мин
Хореограф Лин Хвай Мин покажет прощальный спектакль "Формоза" в Москве
РИА
Новости
Под Калининградом мужчина из ревности уничтожил документы возлюбленной
Чефалу, Сицилия
Посол: Италия входит в число самых популярных у российских туристов стран
В Сургуте женщина отдала мошенникам 3,7 млн рублей ради компенсации за БАДы
Лента
новостей
Проверка ГП в онкоцентре Блохина была плановой, заявил директор центра
Здание Министерства иностранных дел РФ
В российском МИД ответили на обвинения со стороны США в нарушении ДВЗЯИ
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Цискаридзе назвал себя артистом Большого театра
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в Москве. 17 июня 2019
Лавров отметил необходимость дальнейшего диалога по Корейскому полуострову
Вид на здание Министерства иностранных дел
В российском МИД не исключили, что США скоро заявят о выходе из ДВЗЯИ
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде раскритиковали размещение сил НАТО на восточных границах Польши
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак "Город бесов"
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
Глава МИД Южной Кореи призвала добиться возобновления диалога КНДР и США
Британский актер сэр Иэн МакКеллен посетил Ленфильм
Иэн Маккеллен из "Властелина колец" устроит шоу-марафон в Лондоне
Певец Филипп Киркоров
Клип Киркорова и Крида набрал 120 миллионов просмотров на YouTube
Председатель Комитета Совета Федерации
Новый демарш Тегерана адресован европейским союзникам США, заявил Косачев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния