Поэтесса Лариса Рубальская стала моделью plus-size

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российская поэтесса Лариса Рубальская приняла участие в показе мод моделей plus-size известного бренда.
"Совершенно неожиданная роль – модель на подиуме для крупногабаритных дам от известного бренда", - написала Рубальская у себя в Инстаграме.
Судя по хэштегам, поэтесса не стесняется своих форм. Наоборот, гордится ими. Она написала: "люблюсебя", ясамаясамая", "ясмогла", "смелее".
Многие подписчики поэтессы сошлись во мнении, что у нее "крупногабаритное обаяние и женственность", а еще Лариса Рубальская – источник "оптимизма и хорошего настроения".
За свою карьеру Лариса Рубальская написала более 600 стихов. Она автор текстов песен Аллы Пугачевой, Ирина Аллегровой, Александра Малинина, Алсу и других звезд отечественной эстрады.