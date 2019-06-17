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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну

Вчера, 12:16
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
О его отъезде ранее стало известно из сообщения пресс-службы партии.

"Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности. Семье нужно, чтобы я был рядом, и я останусь с ними до тех пор, пока это будет нужно", — написал политик на своей странице в фейсбуке.

При этом он отметил, что вернется на родину как можно скорее и будет работать, "чтобы Республика Молдова стала стабильной страной и люди могли жить в спокойствии и мире".
По его словам, Демпартия не собирается исчезать с политической арены, вместо этого она станет активной оппозицией.
Сам Плахотнюк также не намерен прекращать политическую деятельность, чтобы на депутатов из его партии не было оказано давления.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
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Лидер молдавских демократов

Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии.
В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.
В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.
Установлено, что его организаторами были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.
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14 июня, 20:00
Общего противника больше нет. Новый поворот ситуации в МолдавииДемпартия Молдавии объявила, что сформированное ею правительство уходит в отставку, президент Игорь Додон поздравил страну с этой "символической" победой. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Ситуация в Молдавии

В начале лета в Молдавии вновь обострилась политическая ситуация.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Его возглавила Майя Санду.
Однако Конституционный суд (КС) объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день КС назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
Президент страны Игорь Додон назвал это попыткой узурпировать власть.
Четырнадцатого июня Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.
На следующий день КС пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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15 июня, 14:34
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Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
Популярные комментарии
У нас ведь сказали что он бежал из страны, весь в поту с чемоданом за спиной без ручки бежал. Ну естественно он уехал, а то задержали бы. Или у нас в России никто не сбегает так их страны с наворованными миллиардами?
17 июня, 12:58
ХоХочу официально заявить, что
5200023
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