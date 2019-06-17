Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну

КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.

О его отъезде ранее стало известно из сообщения пресс-службы партии.

"Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности. Семье нужно, чтобы я был рядом, и я останусь с ними до тех пор, пока это будет нужно", — написал политик на своей странице в фейсбуке.

При этом он отметил, что вернется на родину как можно скорее и будет работать, "чтобы Республика Молдова стала стабильной страной и люди могли жить в спокойствии и мире".

По его словам, Демпартия не собирается исчезать с политической арены, вместо этого она станет активной оппозицией.

Сам Плахотнюк также не намерен прекращать политическую деятельность, чтобы на депутатов из его партии не было оказано давления.

Лидер молдавских демократов

Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.

Установлено, что его организаторами были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.

Ситуация в Молдавии

В начале лета в Молдавии вновь обострилась политическая ситуация.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Его возглавила Майя Санду.

Однако Конституционный суд (КС) объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день КС назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Президент страны Игорь Додон назвал это попыткой узурпировать власть.

Четырнадцатого июня Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.