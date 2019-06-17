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РИА Новости

В Югре из-за удара молнии загорелся газоперерабатывающий завод

Вчера, 12:16
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Удар молнии стал причиной воспламенения свеч рассеивания на газоперерабатывающем заводе под Нижневартовском (ХМАО), сообщили РИА Новости в понедельник в отделе корпоративных коммуникаций "СибурТюменьГаза".
"На Нижневартовском ГПЗ "Сибура" во время прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в свечи рассеивания с их последующим воспламенением. Подобные события являются штатными. В течение часа горение было ликвидировано. Пострадавших нет", - заявил представитель компании.
По его словам, завод работает в обычном режиме, угрозы аварийной ситуации, рисков для персонала и окружающей среды нет.
Как отметили в региональном управлении МЧС, к моменту прибытия на объект спасателей горения на ГПЗ уже не было. "Ничего чрезвычайного", - добавили в ведомстве.
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