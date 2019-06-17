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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Премьер Молдавии надеется восстановить "внешнее финансирование" страны

Вчера, 12:14
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду сообщила, что вместе с новым министром финансов Наталией Гаврилицей займется вопросом восстановления внешнего финансирования республики.
В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдавии Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами. В ноябре 2018 года Европейский союз принял решение о приостановление макрофинансовой помощи молдавской республике до тех пор, пока страна не продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией.
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"Наша главная задача на сегодняшний день — это восстановление внешнего финансирования. У меня и госпожи министра в ближайшие дни будет серьезное обсуждение этих вопросов с нашими партнерами по развитию, чтобы мы смогли восстановить финансирование как можно быстрее", - заявила Санду.
Глава Минфина сообщила, что государственные учреждения должны работать на благо граждан, поэтому их деятельность будет подвергнута тщательной проверке, в том числе чтобы определить эффективность распределения бюджетных средств.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
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На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.
КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуМолдавия
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