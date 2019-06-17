Премьер Молдавии надеется восстановить "внешнее финансирование" страны

Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду сообщила, что вместе с новым министром финансов Наталией Гаврилицей займется вопросом восстановления внешнего финансирования республики.

В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдавии Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами. В ноябре 2018 года Европейский союз принял решение о приостановление макрофинансовой помощи молдавской республике до тех пор, пока страна не продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией.

"Наша главная задача на сегодняшний день — это восстановление внешнего финансирования. У меня и госпожи министра в ближайшие дни будет серьезное обсуждение этих вопросов с нашими партнерами по развитию, чтобы мы смогли восстановить финансирование как можно быстрее", - заявила Санду.

Глава Минфина сообщила, что государственные учреждения должны работать на благо граждан, поэтому их деятельность будет подвергнута тщательной проверке, в том числе чтобы определить эффективность распределения бюджетных средств.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.