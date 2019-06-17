Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сотрудники военной автомобильной инспекции перевернулись на полигоне, выполняя "полицейский разворот".
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов. В этот момент машина делает боковое сальто и приземляется на колеса.
Предположительно, инцидент произошел во время всеармейского конкурса "Дорожный патруль", проходившего 12-15 июня на полигоне "Ногинский" в Подмосковье.
На помощь к находившимся внутри машины инспекторам пришли очевидцы и сотрудники полигона. О пострадавших не сообщалось.