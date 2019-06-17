ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.

"Совет ЕС по-прежнему обеспокоен вызовам безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте он вновь заявляет, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политику непризнания незаконной аннексии Крыма, имеют основополагающее значение для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе", - говорится в документе.

Кроме того, в ЕС "подчеркивают растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призывают к более активному участию в региональном сотрудничестве в соответствии с принципами глобальной стратегии ЕС и пересмотренной европейской политики соседства".

При этом министры "рекомендуют укреплять связи между "Черноморской синергией" и другими стратегиями и политикой ЕС, имеющими отношение к региону, в частности со стратегией ЕС для Дунайского региона", особенно в транспорте и энергетике.

Совет также предлагает главе дипломатии ЕС и Еврокомиссии "регулярно представлять доклады об осуществлении стратегии "Черноморской синергии", а также "должным образом учитывать" эту программу "в будущих программах финансового и технического сотрудничества", "сотрудничать с финансовыми учреждениями для поощрения инвестиций и сбора средств для проектов в Черноморском регионе".