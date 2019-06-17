В Госдуме прокомментировали усиление американского присутствия в Польше

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Польский народ является заложником непродуманной политики со стороны своего руководства, которое не понимает, что в случае нанесения ответного удара страна может стать одним из его главных объектов, считает депутат Госдумы зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.

Американские войска разместят в шести точках на территории Польши, преимущественно у восточной границы, заявил в понедельник министр обороны Мариуш Блашак в эфире Польского радио. Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч.

"Польский народ в данной ситуации является заложником непродуманной политики со стороны своего руководства. Также Польше следует понимать, что в случае нанесения ответного удара она становится одним из главных объектов, по которому он будет нанесен", - заявил Швыткин РИА Новости.

Также депутат отметил, что сегодня руководство европейской страны ведет по отношению к России агрессивную военную риторику.

"Польша пытается перехватить инициативу у Евросоюза, так сказать "пальму первенства", всячески "присягнуть на верность" Америке", - добавил депутат.