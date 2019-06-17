В Госдуме прокомментировали усиление американского присутствия в Польше

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Польский народ является заложником непродуманной политики со стороны своего руководства, которое не понимает, что в случае нанесения ответного удара страна может стать одним из его главных объектов, считает депутат Госдумы зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.
Американские войска разместят в шести точках на территории Польши, преимущественно у восточной границы, заявил в понедельник министр обороны Мариуш Блашак в эфире Польского радио. Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч.
"Польский народ в данной ситуации является заложником непродуманной политики со стороны своего руководства. Также Польше следует понимать, что в случае нанесения ответного удара она становится одним из главных объектов, по которому он будет нанесен", - заявил Швыткин РИА Новости.
Также депутат отметил, что сегодня руководство европейской страны ведет по отношению к России агрессивную военную риторику.
"Польша пытается перехватить инициативу у Евросоюза, так сказать "пальму первенства", всячески "присягнуть на верность" Америке", - добавил депутат.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Польша закупит до 35 самолетов F-35. Польский источник, знакомый с ситуацией, ранее заявил РИА Новости, что власти Польши надеются форсировать получение американских истребителей F-35, если США отменят поставку этих самолетов Турции. В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года.