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РИА Новости

Путешествие из Пекина в Париж на старинных автомобилях

Вчера, 16:49
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Участники самой большой в мире гонки на старинных автомобилях Пекин — Париж преодолели первые участки пути и сделали остановку на Алтае. Кадры пробега — фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Автопробег стартовал 2 июня и завершится 7 июля.

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 преодолевают участок вблизи села Курай в Республике Алтай на автомобилях Chevrolet Super Deluxe Coupe (1941) и VAZ-2103(1972)
1 из 20

Автопробег стартовал 2 июня и завершится 7 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Протяженность маршрута составляет 15 тысяч километров.

Судья и участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019, преодолевшие участок вблизи села Курай в Республике Алтай на автомобиле Austin A90 Westminster (1955 г.), на финише
2 из 20

Протяженность маршрута составляет 15 тысяч километров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В пробеге участвуют 120 автомобилей из 26 стран мира.

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на автомобильной дороге в Республике Алтай на автомобиле Bentley Super Sports (1925 г.)
3 из 20

В пробеге участвуют 120 автомобилей из 26 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Здесь можно встретить машины класса "Винтаж" до 1941 года выпуска и "Классика" с годом выпуска до 1975-го.

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на автомобиле Alvis Firefly (1933 г.) во время остановки на точке контроля времени в Республике Алтай
4 из 20

Здесь можно встретить машины класса "Винтаж" до 1941 года выпуска и "Классика" с годом выпуска до 1975-го.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участникам предстоит проехать по территории 12 стран.

Участник международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на автомобиле Morris Minor (1959 г.) во время технической остановки вблизи села Сугул в Республике Алтай
5 из 20

Участникам предстоит проехать по территории 12 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Автомобиль Contal Mototri Tricycle 1907 года выпуска на ралли "Пекин — Париж 2019".

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на автомобильной дороге Чуйский тракт в Республике Алтай на автомобиле Contal Mototri Tricycle (1907 г.)
6 из 20

Автомобиль Contal Mototri Tricycle 1907 года выпуска на ралли "Пекин — Париж 2019".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Первое ралли "Пекин — Париж" состоялось еще в 1907 году.

Автомобиль Sunbeam Alpine (1954 г.), участвующий в международном ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019, на стоянке перед Театром оперы и балета в Новосибирске
7 из 20

Первое ралли "Пекин — Париж" состоялось еще в 1907 году.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Идея пробега принадлежала французской газете Le Matin.

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на автомобильной дороге Чуйский тракт в Алтайском крае на автомобиле с паровым двигателем White MM Pullman (1910)
8 из 20

Идея пробега принадлежала французской газете Le Matin.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На страницах издания 31 января появилось вызывающее объявление.

Участник международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на месте ночной стоянки возле села Чибит в Республике Алтай
9 из 20

На страницах издания 31 января появилось вызывающее объявление.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Необходимо доказать, что, пока у человека есть автомобиль, он может сделать все, что угодно, и добраться куда угодно", — писала газета.

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 автомобильной дороге в Республике Алтай на автомобиле Dodge Roadster (1933 г.)
10 из 20

"Необходимо доказать, что, пока у человека есть автомобиль, он может сделать все, что угодно, и добраться куда угодно", — писала газета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Решится ли кто-нибудь этим летом проехать от Пекина до Парижа на автомобиле?" — спрашивала у читателей Le Matin.

Участник международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 преодолевают участок вблизи села Курай в Республике Алтай на автомобиле Ford Model A (1930 г.)
11 из 20

"Решится ли кто-нибудь этим летом проехать от Пекина до Парижа на автомобиле?" — спрашивала у читателей Le Matin.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Автомобили в те времена были редкостью.

Участник международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на месте ночной стоянки возле села Чибит в Республике Алтай ремонтирует свой автомобиль Sunbeam Alpine (1954 г.)
12 из 20

Автомобили в те времена были редкостью.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

К тому же маршрут пролегал через отдаленные регионы Азии.

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на автомобильной дороге в Республике Алтай
13 из 20

К тому же маршрут пролегал через отдаленные регионы Азии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

До ралли 1907 года от Пекина до озера Байкал добирались только на лошадях.

Участник международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на месте ночной стоянки возле села Чибит в Республике Алтай ремонтирует свой автомобиль Peugeot 504 (1969 г.)
14 из 20

До ралли 1907 года от Пекина до озера Байкал добирались только на лошадях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гонка стартовала 10 июня 1907 года от посольства Франции в Пекине.

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на автомобиле Bentley 4 1/2 Le Mans (1928 г.) во время остановки на точке контроля времени в Республике Алтай
15 из 20

Гонка стартовала 10 июня 1907 года от посольства Франции в Пекине.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В каждой машине в качестве пассажира ехал журналист.

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на автомобильной дороге Чуйский тракт в Республике Алтай на автомобиле Bentley 4 1/2 Le Mans (1928 г.)
16 из 20

В каждой машине в качестве пассажира ехал журналист.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ралли широко освещалось в прессе.

Участник международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на месте ночной стоянки возле села Чибит в Республике Алтай ремонтирует свой автомобиль Sunbeam Alpine (1954 г.)
17 из 20

Ралли широко освещалось в прессе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Следующий пробег из Пекина в Париж организовали лишь через 90 лет.

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на автомобиле MGB GT (1972 г.) на автомобильной дороге в Алтайском крае
18 из 20

Следующий пробег из Пекина в Париж организовали лишь через 90 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

С 2007 года гонку проводят раз в три года.

Участник международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на автомобиле Ford Model A (1930 г.) во время остановки на точке контроля времени в Республике Алтай
19 из 20

С 2007 года гонку проводят раз в три года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участник пробега "Пекин - Париж 2019" на автомобиле Chrysler 70 Roadster 1927 года выпуска.

Участник международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 на автомобиле Chrysler 70 Roadster (1927 г.) преодолевает участок вблизи села Курай в Республике Алтай
20 из 20

Участник пробега "Пекин - Париж 2019" на автомобиле Chrysler 70 Roadster 1927 года выпуска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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