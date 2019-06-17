Путешествие из Пекина в Париж на старинных автомобилях

Автопробег стартовал 2 июня и завершится 7 июля.
Автопробег стартовал 2 июня и завершится 7 июля.
Протяженность маршрута составляет 15 тысяч километров.
Протяженность маршрута составляет 15 тысяч километров.
В пробеге участвуют 120 автомобилей из 26 стран мира.
В пробеге участвуют 120 автомобилей из 26 стран мира.
Здесь можно встретить машины класса "Винтаж" до 1941 года выпуска и "Классика" с годом выпуска до 1975-го.
Здесь можно встретить машины класса "Винтаж" до 1941 года выпуска и "Классика" с годом выпуска до 1975-го.
Участникам предстоит проехать по территории 12 стран.
Участникам предстоит проехать по территории 12 стран.
Автомобиль Contal Mototri Tricycle 1907 года выпуска на ралли "Пекин — Париж 2019".
Автомобиль Contal Mototri Tricycle 1907 года выпуска на ралли "Пекин — Париж 2019".
Первое ралли "Пекин — Париж" состоялось еще в 1907 году.
Первое ралли "Пекин — Париж" состоялось еще в 1907 году.
Идея пробега принадлежала французской газете Le Matin.
Идея пробега принадлежала французской газете Le Matin.
На страницах издания 31 января появилось вызывающее объявление.
На страницах издания 31 января появилось вызывающее объявление.
"Необходимо доказать, что, пока у человека есть автомобиль, он может сделать все, что угодно, и добраться куда угодно", — писала газета.
"Необходимо доказать, что, пока у человека есть автомобиль, он может сделать все, что угодно, и добраться куда угодно", — писала газета.
"Решится ли кто-нибудь этим летом проехать от Пекина до Парижа на автомобиле?" — спрашивала у читателей Le Matin.
"Решится ли кто-нибудь этим летом проехать от Пекина до Парижа на автомобиле?" — спрашивала у читателей Le Matin.
Автомобили в те времена были редкостью.
К тому же маршрут пролегал через отдаленные регионы Азии.
К тому же маршрут пролегал через отдаленные регионы Азии.
До ралли 1907 года от Пекина до озера Байкал добирались только на лошадях.
До ралли 1907 года от Пекина до озера Байкал добирались только на лошадях.
Гонка стартовала 10 июня 1907 года от посольства Франции в Пекине.
Гонка стартовала 10 июня 1907 года от посольства Франции в Пекине.
В каждой машине в качестве пассажира ехал журналист.
В каждой машине в качестве пассажира ехал журналист.
Ралли широко освещалось в прессе.
Следующий пробег из Пекина в Париж организовали лишь через 90 лет.
Следующий пробег из Пекина в Париж организовали лишь через 90 лет.
С 2007 года гонку проводят раз в три года.
Участник пробега "Пекин - Париж 2019" на автомобиле Chrysler 70 Roadster 1927 года выпуска.
Участник пробега "Пекин - Париж 2019" на автомобиле Chrysler 70 Roadster 1927 года выпуска.