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РИА Новости

Выдвижение кандидатов на довыборах в Госдуму начнется со вторника

Вчера, 12:02
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выдвижение кандидатов на довыборах в Госдуму начнётся со вторника, 18 июня, окончательный список зарегистрированных претендентов на места в нижней палате российского парламента будет известен до 4 августа, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
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"Как самовыдвижение кандидата, так и выдвижение возможно с завтрашнего - с 18 июня. При самовыдвижение по 12 июля возможно представление в окружные избирательные комиссии документов; для политических партий - в ЦИК не позднее 13 июля должны быть представлены списки кандидатов, выдвинутыми политическими партиями по одномандатным округам", - рассказала Гришина на заседании ЦИК .
По её словам, регистрация или отказ в ней кандидатов происходит после проверки всех документов не позднее чем через 10 дней после дня приема документов.
"До 4 августа будет сформирован список зарегистрированных кандидатов", - отметила она.
Предвыборная агитация начинается с момента выдвижения. "Агитационный период в СМИ наступает позднее - за 28 дней до дня голосования... С 10 августа до 00.00 7 сентября будет проходить агитация в СМИ", - добавила секретарь ЦИК.
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