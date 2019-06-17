Выдвижение кандидатов на довыборах в Госдуму начнется со вторника

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выдвижение кандидатов на довыборах в Госдуму начнётся со вторника, 18 июня, окончательный список зарегистрированных претендентов на места в нижней палате российского парламента будет известен до 4 августа, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Добавив в Госдуму пройдут 8 сентября.

"Как самовыдвижение кандидата, так и выдвижение возможно с завтрашнего - с 18 июня. При самовыдвижение по 12 июля возможно представление в окружные избирательные комиссии документов; для политических партий - в ЦИК не позднее 13 июля должны быть представлены списки кандидатов, выдвинутыми политическими партиями по одномандатным округам", - рассказала Гришина на заседании ЦИК .

По её словам, регистрация или отказ в ней кандидатов происходит после проверки всех документов не позднее чем через 10 дней после дня приема документов.

"До 4 августа будет сформирован список зарегистрированных кандидатов", - отметила она.