В Москве госпитализировали актера Александра Калягина, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Калягин госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, медики диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Другой информации пока нет.
Александр Калягин является основателем и художественным руководителем московского театра "Et Cetera", а также председателем Союза театральных деятелей России.
Наибольшую известность как актеру ему принесла кинороль Бабса Баберлея (донна Роза д’Альвадорес) в телефильме 1975 года "Здравствуйте, я ваша тетя!".
Всего артист сыграл более чем в полусотне фильмов, среди которых "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Старый Новый год", "Мертвые души", "Жизнь Клима Самгина" и многие другие.
Сцена из комедии Михаила Рощина "Старый Новый год"