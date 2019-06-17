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РИА Новости

В Москве госпитализировали актера Александра Калягина, сообщили СМИ

Вчера, 12:02
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Калягин госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, медики диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Другой информации пока нет.
Александр Калягин является основателем и художественным руководителем московского театра "Et Cetera", а также председателем Союза театральных деятелей России.
Наибольшую известность как актеру ему принесла кинороль Бабса Баберлея (донна Роза д’Альвадорес) в телефильме 1975 года "Здравствуйте, я ваша тетя!".
Всего артист сыграл более чем в полусотне фильмов, среди которых "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Старый Новый год", "Мертвые души", "Жизнь Клима Самгина" и многие другие.
© РИА Новости / Александр МакаровСцена из комедии Михаила Рощина "Старый Новый год"
Сцена из комедии Михаила Рощина Старый новый год
© РИА Новости / Александр Макаров
Сцена из комедии Михаила Рощина "Старый Новый год"
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