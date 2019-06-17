В Москве госпитализировали актера Александра Калягина, сообщили СМИ

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Калягин госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает Народный артист РСФСР Александр Калягин госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, медики диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Другой информации пока нет.

Александр Калягин является основателем и художественным руководителем московского театра "Et Cetera", а также председателем Союза театральных деятелей России.

Наибольшую известность как актеру ему принесла кинороль Бабса Баберлея (донна Роза д’Альвадорес) в телефильме 1975 года "Здравствуйте, я ваша тетя!".