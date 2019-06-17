В Нигерии около 17 человек погибли в результате серии терактов

Сообщается, что смертники подорвались рядом с медицинским центром в населенном пункте Махдарари (штат Борно).

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.