Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T12:00Z
https://ria.ru/20190617/1555626213.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Нигерии около 17 человек погибли в результате серии терактов

Вчера, 12:00
142
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Не менее 17 человек погибли и около 30 получили ранения в результате трех взрывов, устроенных террористами-смертниками на северо-востоке Нигерии, сообщает газета Daily Trust со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что смертники подорвались рядом с медицинским центром в населенном пункте Махдарари (штат Борно).
Сайт Sahara Reporters со ссылкой на военные источники сообщает, что третьим смертником была женщина - ее взрывное устройство не сработало, и она была задержана. По данным сайта, жертвами двух взрывов стали 20 человек.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
Военные и полиция Нигерии
10 июня, 14:31
В Нигерии более 40 человек погибли в результате атак боевиков
000011
Обсудить 0
НигерияВ мире
Рекомендуем
В ЮАР 24 человека погибли в ДТП с автобусом
РИА
Новости
Число жертв тройного теракта в Нигерии достигло 30
ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией
СМИ: у берегов Турции после крушения лодки погибли восемь мигрантов
Лента
новостей
В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
В Казахстане семь человек пострадали при взрыве газа
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с госвизитом
Исфаханский центр по обогащению урана в Иране
Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Секретарь Совбеза Ирана примет участие во встрече по безопасности в Уфе
Полицейские на Елисейских полях в Париже
Во Франции задержали лидера повстанцев Чада
В Индонезии в результате ДТП погибли 12 человек
СМИ: в Парагвае десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter
На северо-востоке Сирии взорвался заминированный автомобиль
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
Лента новостейМолния