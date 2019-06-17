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РИА Новости
Культура

Звезды на красной дорожке "Кинотавра": выбираем самых элегантных

Вчера, 17:28
6057
Кинофестиваль – хороший повод для звездных модниц обновить гардероб вечерних и коктейльных нарядов. Положение обязывает выглядеть стильно и современно и на красной дорожке, и на многочисленных вечеринках и бранчах. Прошедший в Сочи 30-й Открытый фестиваль российского кино "Кинотавр", по традиции, стал смотром не только творческих работ, но и нарядов. Самые элегантные образы киноактрис на церемонии закрытия фестиваля - в фотоподборке РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Паулина Андреева на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Паулина Андреева на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
1 из 10
Актриса Паулина Андреева на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елена Подкаминская на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
2 из 10
Актриса Елена Подкаминская на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Равшана Куркова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Равшана Куркова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
3 из 10
Актриса Равшана Куркова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Шпица на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Екатерина Шпица на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
4 из 10
Актриса Екатерина Шпица на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елена Захарова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Елена Захарова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
5 из 10
Актриса Елена Захарова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Вилкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Екатерина Вилкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
6 из 10
Актриса Екатерина Вилкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Мария Зыкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Мария Зыкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
7 из 10
Актриса Мария Зыкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Юлия Пересильд на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
8 из 10
Актриса Юлия Пересильд на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Волкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Екатерина Волкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
9 из 10
Актриса Екатерина Волкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Хлынина на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Юлия Хлынина на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр.
10 из 10
Актриса Юлия Хлынина на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Паулина АндрееваКультураКинотаврСочи
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