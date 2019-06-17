Звезды на красной дорожке "Кинотавра": выбираем самых элегантных

Кинофестиваль – хороший повод для звездных модниц обновить гардероб вечерних и коктейльных нарядов. Положение обязывает выглядеть стильно и современно и на красной дорожке, и на многочисленных вечеринках и бранчах. Прошедший в Сочи 30-й Открытый фестиваль российского кино "Кинотавр", по традиции, стал смотром не только творческих работ, но и нарядов. Самые элегантные образы киноактрис на церемонии закрытия фестиваля - в фотоподборке РИА Новости.