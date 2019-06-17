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РИА Новости

Европейская народная партия предложила либералам кресло главы ЕП

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Европейская народная партия (ЕНП), ведущая политическая сила Евросоюза, предлагает либеральным демократам и центристам из партии президента Франции "Вперёд, республика", совместно сформировавшим по итогам майских выборов в Европарламент (ЕП) третью по численности его фракцию - "Обновление Европы", кресло главы ассамблеи в обмен на поддержку кандидатуры Манфреда Вебера на пост нового главы Еврокомиссии, сообщил РИА Новости источник в ассамблее.
"ЕНП в обмен на поддержку кандидатуры Вебера предлагает парламентскому лидеру либералов, экс-премьеру Бельгии Ги Верхофстадту возглавить Европарламент", - сказал собеседник агентства.
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По итогам выборов лидерам стран Евросоюза надлежит назначить нового главу Еврокомиссии (в случае отсутствия единогласия, решение принимается квалифицированным большинством голосов – ред.), который затем должен быть утвержден в ЕП подавляющим числом голосов. В ЕС с 2014 года при назначении нового руководителя коллегии еврокомиссаров применяется так называемая процедура ведущего кандидата, которая предусматривает, что на пост главы ЕК претендует в приоритетном порядке кандидат от общеевропейской партии, получившей большинство на выборах в ЕП.
Кандидатуру немца Вебера, наряду с либеральными демократами, не поддерживает Партия европейских социалистов, сохранившая вторые позиции в ЕП, но, как и ЕНП, потерявшая по результатам выборов значительную часть депутатских мандатов.
Социалисты настаивают на кандидатуре своего выдвиженца, первого вице-председателя Еврокомиссии голландца Франса Тиммерманса, а либералы хотят видеть в кресле главы исполнительной коллегии ЕС еврокомиссара по конкуренции датчанку Маргарет Вестагер.
Лидеры ЕС на неформальном саммите ЕС 28 мая в Брюсселе начали консультации по отбору кандидатов на ключевые посты глав ЕК, Европейского совета и дипломатии ЕС, а также руководителя Европейского центрального банка. По итогам парламентских выборов 2014 года на это ушло около трех месяцев.
В первую очередь кадровым вопросам посвящен плановый саммит ЕС 20-21 июня в Брюсселе.
Правоцентристская ЕНП ослабила свои позиции после майских выборов в ЕП, вместе со своими коалиционным союзниками социал-демократами лишившись традиционного большинства. Тем не менее, фракция ЕНП осталась самой крупной в ассамблее. Глава ее избирательного списка Вебер, переизбранный главой политической группы, является "основным кандидатом" на пост главы ЕК. Но для его одобрения христианским демократам требуется заручиться поддержкой еще двух-трех политических сил.
Вебера поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, а кандидата либералов Маргарет Вестагер – президент Франции Эммануэль Макрон.
Вебер, со своей стороны, призвал проевропейские силы в новом составе Европарламента исключить из будущей коалиции большинства "евроскептиков".
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Манфред ВеберЕвропейский парламентЕвросоюзЕвропаВ мире
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