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РИА Новости

В Крыму рассказали, почему бывшие жители полуострова попросили гражданство

Вчера, 11:54
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© РИА Новости / Максим БлиновВокзал в Симферополе
Вокзал в Симферополе
© РИА Новости / Максим Блинов
Вокзал в Симферополе . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал осознанным и закономерным желание родившихся в крымском регионе граждан Украины получить российское гражданство.
Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства.
Руслан Бальбек
Вчера, 10:58
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"Это осознанное и закономерное решение. Сегодня, когда человеку мыслящему понятно, что происходит на Украине, когда люди, имеющие связи с Крымом, могут сравнить положение дел в России и на Украине, они принимают такие решения. Это люди, которые понимают суть происходящих за последние пять лет в Крыму перемен", - сказал РИА Новости Иоффе.
Глава ОП также призвал не затягивать вопрос предоставления бывшим крымчанам российского гражданства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Григорий ИоффеКрымРоссияУкраинаОбщество
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