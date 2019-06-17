В Крыму рассказали, почему бывшие жители полуострова попросили гражданство

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал осознанным и закономерным желание родившихся в крымском регионе граждан Украины получить российское гражданство.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства.

"Это осознанное и закономерное решение. Сегодня, когда человеку мыслящему понятно, что происходит на Украине, когда люди, имеющие связи с Крымом, могут сравнить положение дел в России и на Украине, они принимают такие решения. Это люди, которые понимают суть происходящих за последние пять лет в Крыму перемен", - сказал РИА Новости Иоффе.

Глава ОП также призвал не затягивать вопрос предоставления бывшим крымчанам российского гражданства.