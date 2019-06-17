В Таиланде задержали итальянца, выдававшего себя за Джорджа Клуни

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гражданин Италии, выдававший себя за Джорджа Клуни, и его супруга задержаны в Таиланде по обвинению в продаже одежды от лица американского актера, сообщает издание Гражданин Италии, выдававший себя за Джорджа Клуни, и его супруга задержаны в Таиланде по обвинению в продаже одежды от лица американского актера, сообщает издание Deadline со ссылкой на таиландскую полицию.

Итальянец Франческо Гальделли представлялся Джорджем Клуни и в течение нескольких лет вместе с женой вел в интернете бизнес по продаже одежды, якобы открытый актером.

Как сообщает издание, Клуни заявил суду Милана, что пара и еще один их сообщник использовали его имя для продвижения поддельной линии одежды.