В Таиланде задержали итальянца, выдававшего себя за Джорджа Клуни

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гражданин Италии, выдававший себя за Джорджа Клуни, и его супруга задержаны в Таиланде по обвинению в продаже одежды от лица американского актера, сообщает издание Deadline со ссылкой на таиландскую полицию.
Итальянец Франческо Гальделли представлялся Джорджем Клуни и в течение нескольких лет вместе с женой вел в интернете бизнес по продаже одежды, якобы открытый актером.
Как сообщает издание, Клуни заявил суду Милана, что пара и еще один их сообщник использовали его имя для продвижения поддельной линии одежды.
По данным издания, супруги ранее уже занималась мошенничеством, в частности, продавали поддельные часы Rolex. Отмечается, что пара находилась в розыске Интерпола с 2013 года, а с 2014 года проживала в таиландском курортном городе Паттайя.
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