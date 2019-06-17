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РИА Новости

ФАС обнаружила картель между властями Самарской области и медцентром

Вчера, 11:53
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самарское УФАС России признало правительство Самарской области, ООО "СМТ" и ООО "Международный медицинский центр "Клиника сердца" виновными в антиконкурентном соглашении, сообщается на сайте ФАС РФ.
"В 2014 году правительство и ООО "СМТ" подписали инвестиционный меморандум, предметом которого стало строительство и ввод в эксплуатацию кардиохирургического центра. Со своей стороны, правительство Самарской области пообещало центру обширный пакет государственных гарантий и льгот. В ходе исполнения меморандума было учреждено юридическое лицо ООО "Международный медицинский центр "Клиника сердца". По условиям меморандума правительство области обязалось предоставить медицинскому учреждению преимущественные условия осуществления деятельности на рынке", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что региональное правительство направляло в медцентр пациентов лечебно-профилактических учреждений Самарской области в целях создания условий для окупаемости проекта и осуществляло выплаты центру недополученного дохода. При этом, по данным ведомства, на сегодняшний день ММЦ "Клиника сердца" не введен в эксплуатацию.
ФАС также напоминает, что в феврале 2017 года это же УФАС вынесло решение о другом антиконкурентном соглашении, где участвовали ООО "СМТ", а также "ЦЭХ-Здоровье", "Медсимвол", минздрав Самарской области, "ДжиИ Хэлскеа" и ГБУЗ "СОКБ имени В.Д. Середавина", нарушившие закон о защите конкуренции на аукционе по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медоборудования, установленного в бюджетных учреждениях здравоохранения области. Это решение антимонопольного органа стало поводом для возбуждения уголовного дела, отмечается в сообщении.
"Одной из важнейших задач ФАС России сегодня является контроль за соблюдением конкурентных процедур и правил при реализации национальных проектов, одним из которых является национальный проект "Здравоохранение". Реализацией нацпроектов должны заниматься компании, предложившие на конкурентных торгах лучшие условия, а не те, что умеют "договариваться", - прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
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