Центробанк запустит интернет-портал, посвященный финансовым исследованиям

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Банк России открывает интернет-портал "Эконс", посвященный экономическим и финансовым исследованиям, сообщила пресс-служба регулятора.

Как отметила первый зампред правления ЦБ Ксения Юдаева, успешная политика центробанков должна опираться на результаты научных исследований, однако сама работа центральных банков также часто способствует развитию науки, и их деятельность становится базой для научных исследований, поэтому регуляторы активно вовлечены в научную дискуссию. Банк России, в свою очередь, также стремится к активному научному диалогу.

"Мы уже перезапустили и развиваем академический журнал "Деньги и кредит", но нужна более широкая дискуссия, в которую вовлечены будут не только университетские исследователи, но и аналитики и эксперты. Поэтому мы запускаем портал "Эконс". Сотрудники Банка России будут его постоянными авторами, но наш голос здесь не будет ни единственным, ни доминирующим", - подчеркнула Юдаева.

"Эконс" предназначен для представителей экспертного сообщества, журналистов финансово-экономических СМИ, аналитиков банков и компаний, работников госорганов и всех, кто интересуется тем, как устроены и работают экономика и финансовые рынки. Основу редакции сайта сформировали журналисты, работавшие в ведущих деловых медиа. Главным редактором стала бывший экономический обозреватель газеты "Ведомости" Ольга Кувшинова.

Уточняется, что на портале будут публиковаться обзоры научных исследований, колонки, интервью с российскими и зарубежными экономистами и другие материалы по темам, которые касаются политики центробанков, макроэкономики, развития финансовых рынков, финансовых технологий, а авторами публикаций станут как сотрудники ЦБ, так и эксперты исследовательских и научных организаций, аналитики компаний и кредитных организаций.