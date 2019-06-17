Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T12:07Z
https://ria.ru/20190617/1555625502.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155557/14/1555571475_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_dfe8f710badd4eeef741a394c4a2d6c8.jpg
РИА Новости

Центробанк запустит интернет-портал, посвященный финансовым исследованиям

Вчера, 11:46
115
© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Банк России открывает интернет-портал "Эконс", посвященный экономическим и финансовым исследованиям, сообщила пресс-служба регулятора.
Как отметила первый зампред правления ЦБ Ксения Юдаева, успешная политика центробанков должна опираться на результаты научных исследований, однако сама работа центральных банков также часто способствует развитию науки, и их деятельность становится базой для научных исследований, поэтому регуляторы активно вовлечены в научную дискуссию. Банк России, в свою очередь, также стремится к активному научному диалогу.
Импульс
12 апреля, 08:00
Центробанки бессильны: мировой экономике предсказали синхронное замедление
"Мы уже перезапустили и развиваем академический журнал "Деньги и кредит", но нужна более широкая дискуссия, в которую вовлечены будут не только университетские исследователи, но и аналитики и эксперты. Поэтому мы запускаем портал "Эконс". Сотрудники Банка России будут его постоянными авторами, но наш голос здесь не будет ни единственным, ни доминирующим", - подчеркнула Юдаева.
"Эконс" предназначен для представителей экспертного сообщества, журналистов финансово-экономических СМИ, аналитиков банков и компаний, работников госорганов и всех, кто интересуется тем, как устроены и работают экономика и финансовые рынки. Основу редакции сайта сформировали журналисты, работавшие в ведущих деловых медиа. Главным редактором стала бывший экономический обозреватель газеты "Ведомости" Ольга Кувшинова.
Уточняется, что на портале будут публиковаться обзоры научных исследований, колонки, интервью с российскими и зарубежными экономистами и другие материалы по темам, которые касаются политики центробанков, макроэкономики, развития финансовых рынков, финансовых технологий, а авторами публикаций станут как сотрудники ЦБ, так и эксперты исследовательских и научных организаций, аналитики компаний и кредитных организаций.
Ранее, в 2017 году ЦБ в рамках коммуникационной политики создал сайт "Финансовая культура", посвященный финансовому просвещению. Научный журнал Банка России "Деньги и кредит" с прошлого года выходит в новом формате. Онлайн-версия журнала теперь также будет размещаться на отдельном сайте на домене "Эконса".
410001
Обсудить 0
Центральный Банк РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Генерал армии Филипп Бобков
Биография Филиппа Бобкова
РИА
Новости
Депутат о смерти генерала Бобкова: огромная утрата для спецслужб
В Минтруде прокомментировали пилотный проект по борьбе с бедностью
В Нигерии около 17 человек погибли в результате серии терактов
Лента
новостей
В Югре из-за удара молнии загорелся газоперерабатывающий завод
Вид на екатеринбургский цирк со смотровой площадки небоскреба Высоцкий
В Свердловской области заявили о важности изучения общественного мнения
СПЧ рекомендовал сокращать и выводить из оборота одноразовую упаковку
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Песков: США не сформулировали предложения по переговорам Путина и Трампа
В Новокузнецке сняли с рейса двоих авиадебоширов
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 17 июня 2019
Медведев распорядился подготовить кадры для новых регионов Дальнего Востока
Мост через Волгу в Твери
Руденя: потенциал водного туризма в Тверской области огромен
Центральный диспетчерский пункт ОАО Системный оператор ЕЭС
Диспетчеру единой энергосистемы атаки не опасны, заявили В СО ЕЭС
Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка "Восточный"
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Новое расследование Голунова станет плодом работы десятка журналистов
Электрон как частица и волна
Физики открыли новые странные черты у квантовой неопределенности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
Лента новостейМолния