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РИА Новости

Адвокат сообщил о беспрецедентном давлении на суды по делу Кочаряна

Вчера, 11:46
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВторой президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в Ереване
Второй президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Давление на суды по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна беспрецедентно, заявил в понедельник журналистам адвокат экс-главы государства Айк Алумян.
"После освобождения Кочаряна из-под стражи 18 мая на суды оказывается беспрецедентное давление. Это делается не только с целью наказания судьи освободившего Кочаряна, а по сути применившего закон, но и запугивания других судей, которые в будущем будут заниматься этим делом", - сказал Алумян.
По его словам, любой судья уже понимает, что произойдет, если вынесенный им акт не понравится власти. "Я общаюсь с адвокатами из разных стран. Мы обсуждаем отрицательный опыт наших стран, антидемократические шаги действующих властей. И я не слышал о подобном отношении (к судам – ред.) даже в странах, которые мы считаем с демократической точки зрения самыми отсталыми", - отметил адвокат.
Он также сообщил, что обратился к генпрокурору с требованием возбудить уголовное дело после интервью бывшего замгенпрокурора Армении Гагика Джаангиряна. "Джаангирян заявил, что Конституционный суд отложил на месяц рассмотрение дела Кочаряна, чтобы дать возможность другим судам исправить свои ошибки. Если это действительно так, то речь идет о заранее спланированном судебном акте", - сказал Алумян.
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Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента, однако Кассационный суд вернул дело на дополнительное рассмотрение. В декабре Кочарян вновь был арестован. 18 мая он был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
В феврале Специальная следственная служба заявила, что завершила предварительное следствие по делу Кочаряна. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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