В Минпросвещения прокомментировали претензии к обновлению перечня учебников

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минпросвещения России продолжает совместную работу с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по обновлению федерального перечня учебников (ФПУ), сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура поддержала претензии ФАС к Минпросвещения по поводу перечня школьных учебников. Жалобы на него поступили от входящей в "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник", считающей, что рост доли группы "Просвещение" фактически ликвидирует конкуренцию на рынке.

В апреле ФАС вынесла предупреждение Минпросвещения о необходимости до 31 мая включить в перечень учебники, которые находились в федеральном перечне до момента издания приказа. Также контрольное ведомство ожидает соблюдения требований действующего законодательства при формировании перечня и при направлении учебников на повторную экспертизу.

"Министерство продолжает совместную работу с ФАС России и предоставляет всю необходимую информацию по запросам. В настоящее время ведомством разработан новый порядок формирования ФПУ, в котором учтены поступившие в адрес ведомства нарекания и который основан на принципах открытости экспертизы и повышения качества учебной литературы. Соответствующие документы направлены в Минюст России", - рассказали в ведомстве.

В декабре 2018 года министерство просвещения России обновило федеральный перечень учебников. Список учебной литературы для начальных и средних классов сократился на 21% и 27% соответственно, при этом перечень для старших классов увеличился на 25%. Как уточнили в ведомстве, по итогам проведенной экспертизы более 200 предметных линеек учебников исключены из ФПУ. Каждый отрицательный отзыв содержал не менее семи обоснованных претензий к учебнику, включая устаревшую информацию, ошибки и некорректные данные.

В феврале Минпросвещения уточнило, что почти 500 учебников для школьников, не вошедших в федеральный перечень учебников (ФПУ), отправят на дополнительную экспертизу, по итогам которой может быть принято решение все-таки включить их в список.