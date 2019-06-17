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РИА Новости

Иранские ядерщики ждут решения по сокращению обязательств в ядерной сделке

Вчера, 11:43
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© Фото : public domainЗаготовка из высокообогащенного урана
Заготовка из высокообогащенного урана
© Фото : public domain
Заготовка из высокообогащенного урана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) ждет от властей страны решения по следующему этапу сокращения обязательств Тегерана в рамках ядерной сделки, сообщил представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди.
"Что касается второго этапа, то мы ждем решения со стороны властей, у Европы еще есть время, достаточно возможностей (обеспечить интересы Ирана - ред.)", - сказал Камальванди в эфире иранского телевидения.
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"Если Европа сделает практические шаги в обеспечение интересов Ирана, то ситуация, связанная с выполнением Ираном обязательств по ядерной сделке, вернется в нормальное русло", - добавил он.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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