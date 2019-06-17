Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T11:39Z
https://ria.ru/20190617/1555624975.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи

Вчера, 11:39
711
КАИР, 17 июн - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. В случае взятия столицы Ливии Триполи силами ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара будет сформировано новое правительство, состав которого предложат на утверждение парламенту, заявил РИА Новости советник главы Палаты депутатов Абдель Керим аль-Марьями.
"Будет сформировано правительство национального единства, в которое войдут представители всех слоев ливийского общества. Состав правительства будет предложен на утверждение парламентом", - сказал собеседник агентства. "Главной задачей будущего кабинета министров станет подготовка к парламентским и президентским выборам", - добавил он.
Большая часть избранного ливийского парламента заседает на востоке страны и поддерживает силы Хафтара, которые уже более двух месяцев пытаются взять под свой контроль расположенную на западе страны столицу Триполи. В столице по-прежнему работает международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сформированное по итогам международной конференции в марокканском Схерате в 2015 году. Однако правительство Сарраджа фактически утратило контроль над большей частью страны.
Аль-Марьями пояснил, что после завершения битвы за Триполи "будет покончено с соглашением, подписанным в Схерате", которое стало основой для формирования действующего в Триполи правительства. В дальнейшем, по его словам, работа будет вестись на основании Конституционной декларации, принятой еще в 2011 году.
Глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж
16 июня, 21:50
ЕС поддержал инициативу Сарраджа по выходу из кризиса в Ливии
"Смысла в переговорах с правительством Сарраджа нет. Главная задача сейчас - освободить столицу от террористических группировок. После освобождения Триполи все будет закончено. Есть конституционная декларация, которая регулирует распределение власти. Властные органы будут формироваться через выборы", - пояснил аль-Марьями.
По его мнению, международно признанное правительство Сарраджа "не является легитимным, так как не получило вотум доверия ливийского парламента". "Будущее после битвы за Триполи - полностью в руках самих ливийцев", - сказал собеседник агентства.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Лояльные правительству в столице вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе Триполи продолжаются позиционные бои. Обе стороны конфликта рапортуют о военных успехах.
Однако, по словам аль-Марьями, взятие Триполи силами Хафтара - "вопрос времени". "Ливийская национальная армия в полном порядке: боевой дух и боеготовность на самом высоком уровне. Битва за Триполи идет успешно, заход в столицу - это вопрос времени. Это произойдет очень скоро", - сказал советник главы парламента. Он подчеркнул, что ЛНА ведет борьбу против "незаконных вооруженных формирований и террористических группировок, которые привлекает правительство Сарраджа".
Опубликовано видео боя двух советских танков в Ливии
16 июня, 15:38
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
В то же время власти в Триполи, напротив, заявляют, что наступление Хафтара а столицу провалилось. По словам Сарраджа, подконтрольные ему силы "смогут отправить ЛНА туда, откуда она пришла".
По информации спецпосланника генсека ООН по урегулированию в Ливии Гассана Саламе, в результате боев за Триполи погибли по меньшей мере 676 человек и более 3 тысяч получили ранения. Порядка 94 тысяч ливийцев были вынуждены оставить свои дома из-за непрекращающихся боестолкновений. Обе стороны конфликта пока отказываются от перемирия.
600200
Обсудить 1
ЛивияВ мире
Рекомендуем
Бари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасова выписали из больницы
РИА
Новости
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
Американский самолет B-52
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Лента
новостей
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Инспектор ГИБДД
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП
Актер Станислав Садальский
Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор ЧАЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
Глава Дагестана Владимир Васильев
В Москве госпитализировали главу Дагестана
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак "Город бесов"
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все подробности конфликта местных жителей с цыганами в Пензенской области
Хакерская атака
"Отключить Россию одним кликом": оружие США, о котором не знает Трамп
Видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
Лента новостейМолния