В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи

КАИР, 17 июн - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. В случае взятия столицы Ливии Триполи силами ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара будет сформировано новое правительство, состав которого предложат на утверждение парламенту, заявил РИА Новости советник главы Палаты депутатов Абдель Керим аль-Марьями.

"Будет сформировано правительство национального единства, в которое войдут представители всех слоев ливийского общества. Состав правительства будет предложен на утверждение парламентом", - сказал собеседник агентства. "Главной задачей будущего кабинета министров станет подготовка к парламентским и президентским выборам", - добавил он.

Большая часть избранного ливийского парламента заседает на востоке страны и поддерживает силы Хафтара, которые уже более двух месяцев пытаются взять под свой контроль расположенную на западе страны столицу Триполи. В столице по-прежнему работает международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сформированное по итогам международной конференции в марокканском Схерате в 2015 году. Однако правительство Сарраджа фактически утратило контроль над большей частью страны.

Аль-Марьями пояснил, что после завершения битвы за Триполи "будет покончено с соглашением, подписанным в Схерате", которое стало основой для формирования действующего в Триполи правительства. В дальнейшем, по его словам, работа будет вестись на основании Конституционной декларации, принятой еще в 2011 году.

"Смысла в переговорах с правительством Сарраджа нет. Главная задача сейчас - освободить столицу от террористических группировок. После освобождения Триполи все будет закончено. Есть конституционная декларация, которая регулирует распределение власти. Властные органы будут формироваться через выборы", - пояснил аль-Марьями.

По его мнению, международно признанное правительство Сарраджа "не является легитимным, так как не получило вотум доверия ливийского парламента". "Будущее после битвы за Триполи - полностью в руках самих ливийцев", - сказал собеседник агентства.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Лояльные правительству в столице вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе Триполи продолжаются позиционные бои. Обе стороны конфликта рапортуют о военных успехах.

Однако, по словам аль-Марьями, взятие Триполи силами Хафтара - "вопрос времени". "Ливийская национальная армия в полном порядке: боевой дух и боеготовность на самом высоком уровне. Битва за Триполи идет успешно, заход в столицу - это вопрос времени. Это произойдет очень скоро", - сказал советник главы парламента. Он подчеркнул, что ЛНА ведет борьбу против "незаконных вооруженных формирований и террористических группировок, которые привлекает правительство Сарраджа".

В то же время власти в Триполи, напротив, заявляют, что наступление Хафтара а столицу провалилось. По словам Сарраджа, подконтрольные ему силы "смогут отправить ЛНА туда, откуда она пришла".