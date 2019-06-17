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РИА Новости

Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС

Вчера, 11:39
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© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкАлександр Михайлов
Александр Михайлов
© РИА Новости / Борис Приходько
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Александр Михайлов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Утверждения одного из аналитических институтов ЕС, что ФСБ России причастна к организации миграционного кризиса в Европе, нелепо и абсурдно, исследователи "отравились Джеймсом Бондом" и всюду видят руку Москвы, считает генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.
Доклад о миграционном кризисе в Евросоюзе подготовил финансируемый Брюсселем Институт исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS). По мнению исследователей, "хаос и беспорядок" в Евросоюзе начался, в частности, из-за действий ФСБ России, которая якобы помогала нелегалам попасть в Европу, чтобы дестабилизировать там ситуацию. Никаких доказательств на сей счет приведено не было.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 10:21
Источник в МИД заявил о деградации центра аналитики в ЕС
"Те, кто готовил этот доклад, - они хоть знают функции ФСБ? ФСБ занимается обеспечением безопасности внутри России, контрразведкой, и приписываемые ей здесь функции якобы работы за границей просто не может выполнять", - сказал Михайлов РИА Новости.
По его мнению, авторы этого документа "отравились" Джеймсом Бондом и "из-за этой "интоксикации" видят ФСБ везде, даже в Африке".
"Пишут очередной голливудский сценарий, упаковывают его и предлагают скушать", - полагает генерал.
Источник в МИД РФ в этой связи заявлял РИА Новости о деградации EUISS как аналитического центра, призванного снабжать руководство ЕС объективной информацией о происходящем в мире.
По словам собеседника агентства, институт не обладает собственной точкой зрения, а патологически зависим "от превалирующей на Западе политической конъюнктуры".
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