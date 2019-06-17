Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Утверждения одного из аналитических институтов ЕС, что ФСБ России причастна к организации миграционного кризиса в Европе, нелепо и абсурдно, исследователи "отравились Джеймсом Бондом" и всюду видят руку Москвы, считает генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Доклад о миграционном кризисе в Евросоюзе подготовил финансируемый Брюсселем Институт исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS). По мнению исследователей, "хаос и беспорядок" в Евросоюзе начался, в частности, из-за действий ФСБ России, которая якобы помогала нелегалам попасть в Европу, чтобы дестабилизировать там ситуацию. Никаких доказательств на сей счет приведено не было.

"Те, кто готовил этот доклад, - они хоть знают функции ФСБ? ФСБ занимается обеспечением безопасности внутри России, контрразведкой, и приписываемые ей здесь функции якобы работы за границей просто не может выполнять", - сказал Михайлов РИА Новости.

По его мнению, авторы этого документа "отравились" Джеймсом Бондом и "из-за этой "интоксикации" видят ФСБ везде, даже в Африке".

"Пишут очередной голливудский сценарий, упаковывают его и предлагают скушать", - полагает генерал.

Источник в МИД РФ в этой связи заявлял РИА Новости о деградации EUISS как аналитического центра, призванного снабжать руководство ЕС объективной информацией о происходящем в мире.