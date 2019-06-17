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РИА Новости

Диспетчеру единой энергосистемы атаки не опасны, заявили В СО ЕЭС

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЦентральный диспетчерский пункт ОАО "Системный оператор ЕЭС"
Центральный диспетчерский пункт ОАО Системный оператор ЕЭС
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Центральный диспетчерский пункт ОАО "Системный оператор ЕЭС". Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Технологические системы диспетчера Единой энергосистемы (ЕЭС) России - "Системного оператора" (СО ЕЭС) - не имеют прямого сообщения с Интернетом, поэтому атаки из всемирной сети не опасны, сообщил РИА Новости представитель "Системного оператора".
"Технологические системы "Системного оператора ЕЭС" не имеют прямого выхода в Интернет, поэтому атаки со стороны всемирной сети для нас не опасны. Плюс усилия наших специалистов по информационной безопасности делают вероятность успешной атаки крайне низкой", - заявил представитель СО.
Президент США Дональд Трамп
16 июня, 04:21
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
В Минэнерго РФ ранее, 17 июня, сообщили РИА Новости, что российские энергокомпании сами обеспечивают защиту своих информационных систем и от них не поступало информации об атаках. Государственные информресурсы защищают компетентные органы, при этом большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты.
Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". New York Times в ответ на обвинения Трампа заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 09:40
Косачев призвал осудить планы США взломать российские энергосистемы
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Министерство энергетики РФРоссияСШАТехнологии
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