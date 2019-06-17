Диспетчеру единой энергосистемы атаки не опасны, заявили В СО ЕЭС

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Технологические системы диспетчера Единой энергосистемы (ЕЭС) России - "Системного оператора" (СО ЕЭС) - не имеют прямого сообщения с Интернетом, поэтому атаки из всемирной сети не опасны, сообщил РИА Новости представитель "Системного оператора".

"Технологические системы "Системного оператора ЕЭС" не имеют прямого выхода в Интернет, поэтому атаки со стороны всемирной сети для нас не опасны. Плюс усилия наших специалистов по информационной безопасности делают вероятность успешной атаки крайне низкой", - заявил представитель СО.

В Минэнерго РФ ранее, 17 июня, сообщили РИА Новости, что российские энергокомпании сами обеспечивают защиту своих информационных систем и от них не поступало информации об атаках. Государственные информресурсы защищают компетентные органы, при этом большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты.