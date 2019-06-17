Премьер Молдавии представила нового министра экономики

КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду в понедельник представила сотрудникам министерства экономики их нового руководителя Вадима Брынзана и сообщила, что его главная задача - остановить "отток государственных денег в коррупционные карманы".

"Я очень рада представить сегодня нового министра экономики и инфраструктуры Вадима Брынзана. Надеюсь, что вместе вы сможете работать в интересах народа. Мне кажется, что нужно сосредоточиться на выявлении всех коррупционных систем, главная, приоритетная задача нового министра — остановить отток государственных денег в коррупционные карманы", - заявила Санду.

Она добавила, что столь же важно создать в республике бизнес-среду, которая будет направлена на развитие экономики Молдавии. По ее словам, сотрудникам министерства не стоит бояться потерять рабочие места, их будут оценивать исключительно по профессионализму и опыту.

"Я кратко озвучу принципы, которых, надеюсь, мы будем придерживаться в работе: выявление всех нелегальных транзакций и борьба с коррупцией, демонополизация, деприватизация и привлечение инвесторов, а также развитие республики. Мой главный принцип — ноль толерантности по отношению к коррупции", - сказал Брынзан.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.