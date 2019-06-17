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РИА Новости

В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах

Вчера, 11:31
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают ввести запрет на продажу алкоголя крепостью больше пяти градусов в розничных магазинах, сообщает пресс-служба ОНФ.
Экспертное совещание, посвященное мерам борьбы со злоупотреблением алкоголя, состоялось на площадке ОНФ. В совещании под руководством сопредседателя центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля приняли участие, в том числе, эксперты в области здравоохранения и демографии, представители Минздрава, Госдумы, МВД России, Росалкогольрегулирования.
"Эксперт ОНФ, научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов предложил в розничных магазинах продавать только слабые спиртные напитки, крепость которых не превышает 5 градусов. А все, что крепче, выставлять в специализированных магазинах с отдельным входом с улицы", - говорится в сообщении пресс-службы Народного фронта.
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Уточняется, что Ефремов также предложил урегулировать цены на крепкий алкоголь. По его словам, цена крепких алкогольных напитков "должна расти быстрее", чем стоимость легкого алкоголя. Эксперт выразил уверенность, что эта мера поможет "изменить картину потребления алкоголя".
Руководитель отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Александр Немцов в ходе совещания заявил, что "особо высокая смертность" от употребления алкоголя приходится на новогодние праздники с 1 по 17 января. В связи с этим, уверен эксперт, необходим "комплекс мер" по регулированию ценовой политики на крепкий алкоголь "в конце года" – в декабре.
В свою очередь, замруководителя Росалкогольрегулирования Владислав Заславский предложил ОНФ проверять, как в субъектах РФ работают меры по ограничению алкоголя. Особое внимание, по его словам, следует уделить незарегистрированной алкогольной продукции, в том числе нелегальной продукции, самогону, псевдолекарствам, таким как боярышник, а также суррогатам (одеколоны, лосьоны).
Как уточнили в пресс-службе ОНФ, эксперты Народного фронта направят свои предложения в Минздрав, Минтруд и Росалкогольрегулирование. По итогам комплексной работы в сфере алкогольного регулирования в правительство будут направлены рекомендации по дополнению национального проекта "Демография".
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Общероссийский народный фронтРоссияОбщество
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