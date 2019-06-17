Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана

Исфаханский центр по обогащению урана в Иране. Архивное фото

Исфаханский центр по обогащению урана в Иране

ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Иран в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Иран ранее объявил о приостановке выполнения ряда соглашений по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе от 2015 года из-за действий США.