Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана

ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Иран в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
Иран ранее объявил о приостановке выполнения ряда соглашений по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе от 2015 года из-за действий США.
"С сегодняшнего дня начинается преодоление потолка хранения обогащенного урана в 300 килограммов, которое будет 10 дней, иными словами, 27 июня, мы преодолеем этот потолок", - сказал представитель организации в эфире государственного телевидения.