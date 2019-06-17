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РИА Новости

Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана

Вчера, 11:29
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© AFP 2019 / Behrouz MehriИсфаханский центр по обогащению урана в Иране
Исфаханский центр по обогащению урана в Иране
© AFP 2019 / Behrouz Mehri
Исфаханский центр по обогащению урана в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Иран в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
Иран ранее объявил о приостановке выполнения ряда соглашений по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе от 2015 года из-за действий США.
"С сегодняшнего дня начинается преодоление потолка хранения обогащенного урана в 300 килограммов, которое будет 10 дней, иными словами, 27 июня, мы преодолеем этот потолок", - сказал представитель организации в эфире государственного телевидения.
14 июня, 11:01
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