Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экспертам не хватило двух месяцев, чтобы закончить комплексное исследование по делу "Седьмой студии", в рамках которого известного режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.

Мещанский суд Москвы в понедельник на первом после долгого перерыва заседании планировал получить результаты исследования, но этого не произошло.

"В суд поступило сообщение, что эксперты приступили к производству экспертизы, ориентировочный срок окончания экспертизы - вторая половина августа", - объявила судья Ирина Аккуратова.

Экспертный центр при Минюсте России должен провести комплексную финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу проекта "Платформа", в ходе которого, как полагает СК РФ, Серебренников и его подчиненные похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных государством.

Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет колонии. Все они обвинения отрицают, кроме бухгалтера Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием.