Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экспертам не хватило двух месяцев, чтобы закончить комплексное исследование по делу "Седьмой студии", в рамках которого известного режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Мещанский суд Москвы в понедельник на первом после долгого перерыва заседании планировал получить результаты исследования, но этого не произошло.
"В суд поступило сообщение, что эксперты приступили к производству экспертизы, ориентировочный срок окончания экспертизы - вторая половина августа", - объявила судья Ирина Аккуратова.
Экспертный центр при Минюсте России должен провести комплексную финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу проекта "Платформа", в ходе которого, как полагает СК РФ, Серебренников и его подчиненные похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных государством.
Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет колонии. Все они обвинения отрицают, кроме бухгалтера Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием.
Следующий раз участники процесса соберутся 16 августа.