Бабича назначили замминистра экономического развития

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Бабич был главой российской дипмиссии в Минске с августа прошлого года.

В конце апреля Владимир Путин освободил его от занимаемой должности и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту республики, заявил, что создание БелАЭС может стоить менее семи миллиардов долларов, тогда как соглашение с Россией заключено на десять миллиардов.

Бабич, в свою очередь, высказал мнение, что белорусского лидера ввели в заблуждение, так как Москва никогда не называла итоговую цену строительства станции. Лукашенко отказался комментировать слова посла, подчеркнув, что Россия "разберется сама".