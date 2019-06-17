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РИА Новости

Бабича назначили замминистра экономического развития

Вчера, 11:24
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМихаил Бабич
Михаил Бабич
© Sputnik / Виктор Толочко
Михаил Бабич. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Бабич был главой российской дипмиссии в Минске с августа прошлого года.
В конце апреля Владимир Путин освободил его от занимаемой должности и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева.
Михаил Бабич
6 мая, 13:03
В Кремле довольны работой Бабича на посту посла России в Белоруссии
В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту республики, заявил, что создание БелАЭС может стоить менее семи миллиардов долларов, тогда как соглашение с Россией заключено на десять миллиардов.
Бабич, в свою очередь, высказал мнение, что белорусского лидера ввели в заблуждение, так как Москва никогда не называла итоговую цену строительства станции. Лукашенко отказался комментировать слова посла, подчеркнув, что Россия "разберется сама".
Позднее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что внешним силам за несколько десятилетий не удалось разрушить отношения Минска и Москвы, но Бабичу это "успешно и эффективно" удается буквально за несколько месяцев. Кроме того, в марте Глаз порекомендовал российскому послу "вникнуть в специфику" Белоруссии и проявить немного уважения. Это стало реакцией на интервью Бабича для РИА Новости, в котором он оценил белорусско-российские отношения.
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Михаил БабичПолитика
Популярные комментарии
Видимо, на экономике страны поставлен крест. Количество бедных уменьшается за счет перевода их в богатые. Основание - наличие огорода. Все. Дальше моно не продолжать.
17 июня, 12:04
НЛНаталья Лобова
40302016
И жнец и на дуде игрец...Теперь российская экономика поднимется и без виагры!
17 июня, 12:13
Юрий
301400015
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