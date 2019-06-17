Бабича назначили замминистра экономического развития

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Бабич был главой российской дипмиссии в Минске с августа прошлого года.
В конце апреля Владимир Путин освободил его от занимаемой должности и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева.
В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту республики, заявил, что создание БелАЭС может стоить менее семи миллиардов долларов, тогда как соглашение с Россией заключено на десять миллиардов.
Бабич, в свою очередь, высказал мнение, что белорусского лидера ввели в заблуждение, так как Москва никогда не называла итоговую цену строительства станции. Лукашенко отказался комментировать слова посла, подчеркнув, что Россия "разберется сама".
Позднее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что внешним силам за несколько десятилетий не удалось разрушить отношения Минска и Москвы, но Бабичу это "успешно и эффективно" удается буквально за несколько месяцев. Кроме того, в марте Глаз порекомендовал российскому послу "вникнуть в специфику" Белоруссии и проявить немного уважения. Это стало реакцией на интервью Бабича для РИА Новости, в котором он оценил белорусско-российские отношения.