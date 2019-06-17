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РИА Новости

Устроивший стрельбу на рынке в Азербайджане сдался полиции

Вчера, 11:18
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Устроивший стрельбу на рынке в Азербайджане, в результате которой погибли четыре человека, сдался полиции, говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры республики.
"Подозреваемый в стрельбе Эльнур Сулейманов сдался полиции и передал оружие следственным органам", - говорится в сообщении.
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Как ранее сообщил Sputnik Азербайджан, инцидент произошел на территории села Беюк Кесик. По данным агентства, "недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек... на месте происшествия погибли мать и двое детей, а также работавший там продавец". Причиной инцидента послужила кровная вражда между семьями.
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