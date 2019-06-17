Устроивший стрельбу на рынке в Азербайджане сдался полиции

Как ранее сообщил, инцидент произошел на территории села Беюк Кесик. По данным агентства, "недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек... на месте происшествия погибли мать и двое детей, а также работавший там продавец". Причиной инцидента послужила кровная вражда между семьями.