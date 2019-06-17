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РИА Новости

В Индии пропал иллюзионист, пытаясь порвать оковы под водой

Вчера, 11:18
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© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанкУлица в Калькутте. Индия
Улица в Калькутте. Индия
© РИА Новости / Виталий Савельев
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Улица в Калькутте. Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Популярный в Индии иллюзионист Чанчал Лахири, также известный под псевдонимом "волшебник Мандрейк", пропал без вести в реке Ганг во время исполнения сложного трюка, передает в понедельник агентство PTI.
Инцидент произошел в воскресенье в городе Калькутта (штат Западная Бенгалия). По данным агентства, фокусник должен был освободиться от оков, находясь в ящике под водой, однако на поверхности так и не появился. По словам очевидцев, "маг" был закован в цепи и связан веревками.
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Сейчас полиция и спасатели проводят операцию по поиску Чанчала Лахири. До сих пор его местонахождение не установлено, и в правоохранительных органах не исключают, что поиски могут оказаться тщетными.
"Мы попытались разыскать его, однако, по всей видимости, течение унесло иллюзиониста. Наши водолазы погрузились в реку на большую глубину, но без результата. Из-за наступившей вечером темноты нам пришлось приостановить операцию", - сообщил агентству источник в местной полиции.
По его словам, трюк Лахири был "очень сложным и рискованным", однако надлежащих мер безопасности при его выполнении принято не было.
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