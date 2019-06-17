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РИА Новости

Юрист Портнов попросил украинских судей освободить всех политзаключенных

Вчера, 11:07
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© Фото : страница в Facebook Андрея ПортногоБывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов
© Фото : страница в Facebook Андрея Портного
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов обратился к украинским судьям с просьбой освободить всех политических заключенных не дожидаясь отставки генпрокурора Юрия Луценко.
Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду дать согласие на увольнение генпрокурора. Луценко ответил, что президент не имеет права вносить в украинский парламент представление о его увольнении.
"Друзья, обращаюсь к украинским судьям. Не дожидайтесь августовской отставки генерального прокурора. При первой же процессуальной возможности освободите всех политических заключённых и заложников Порошенко. Вы живете уже в другой стране. Просто сделайте это", - заявил в понедельник Портнов в своем Telegram-канале.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 7 мая 2019
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