Юрист Портнов попросил украинских судей освободить всех политзаключенных

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов обратился к украинским судьям с просьбой освободить всех политических заключенных не дожидаясь отставки генпрокурора Юрия Луценко.
Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду дать согласие на увольнение генпрокурора. Луценко ответил, что президент не имеет права вносить в украинский парламент представление о его увольнении.
"Друзья, обращаюсь к украинским судьям. Не дожидайтесь августовской отставки генерального прокурора. При первой же процессуальной возможности освободите всех политических заключённых и заложников Порошенко. Вы живете уже в другой стране. Просто сделайте это", - заявил в понедельник Портнов в своем Telegram-канале.