В Москве полицейские вернули пассажиру забытый в метро пакет с деньгами

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции вернули москвичу пакет с деньгами, который он забыл в вестибюле станции метро "Октябрьская", сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

"В дежурную часть 7 отдела полиции УВД на Московском метрополитене поступила информация от полицейского, осуществлявшего охрану общественного порядка на станции метро "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро, об обнаружении в вестибюле станции бесхозного пакета сотрудником Службы безопасности ГУП "Московский метрополитен", внутри которого находятся денежные средства", – сказал Титов.

В ходе проверки установлено, что в полицию обратился мужчина, который оставил по по собственной неосторожности пакет с крупной суммой денег.