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РИА Новости

В Москве полицейские вернули пассажиру забытый в метро пакет с деньгами

Вчера, 11:04
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход на станцию метро
Вход на станцию метро
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вход на станцию метро. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции вернули москвичу пакет с деньгами, который он забыл в вестибюле станции метро "Октябрьская", сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
"В дежурную часть 7 отдела полиции УВД на Московском метрополитене поступила информация от полицейского, осуществлявшего охрану общественного порядка на станции метро "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро, об обнаружении в вестибюле станции бесхозного пакета сотрудником Службы безопасности ГУП "Московский метрополитен", внутри которого находятся денежные средства", – сказал Титов.
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В ходе проверки установлено, что в полицию обратился мужчина, который оставил по по собственной неосторожности пакет с крупной суммой денег.
"Сотрудники полиции после просмотра камер видеонаблюдения, убедившись, что пакет принадлежит заявителю, вернули пропажу владельцу. Житель столицы выразил благодарность всем сотрудникам за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей", - добавил Титов.
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МВД РФМосковский метрополитенОбщество
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