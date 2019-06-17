Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Риск атак на энергосистемы России со стороны США есть, однако в случае возникновения такой внештатной ситуации она будет быстро локализована и устранена, такое мнение высказал РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Газета New York Times в минувшие выходные написала, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" история является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".

Лифшиц отметил, что российский ТЭК строился и модернизировался с использованием западных технологий. "Последние годы при обострении отношений с Западом и Европой все заговорили про такую возможность. Особенно после ситуации с корпорацией Siemens и турбинами в Крыму", - напомнил он.

"Такой риск (атак на российские энергосети со стороны США - ред.) есть всегда, любая система имеет уязвимости. Но можно смело заявлять, что даже при возникновении такой внештатной ситуации угроза будет быстро локализована и устранена. Энергосистема страны имеет достаточное резервирование и необходимые системы безопасности, максимально, при самом неблагоприятном сценарии, это привело бы к кратковременным перебоям, и то только точечно. Поэтому серьезных опасений нет", - считает он.