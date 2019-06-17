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РИА Новости

В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие

Вчера, 10:59
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БАКУ, 17 июн – РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы на рынке на западе Азербайджана, восемь пострадали, причиной инцидента стала кровная вражда между семьями, сообщил Sputnik Азербайджан.
"Инцидент произошел на территории села Беюк Кесик. Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек. В результате на месте происшествия погибли мать и двое детей, а также работавший там продавец", - передает с места события агентство.
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Пострадавшие были размещены в Агстафинскую центральную районную больницу, состояние одного из них тяжелое.
"Причиной инцидента послужила кровная вражда между семьями", - говорится в сообщении. По факту ведется расследование.
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