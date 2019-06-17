В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие

"Инцидент произошел на территории села Беюк Кесик. Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек. В результате на месте происшествия погибли мать и двое детей, а также работавший там продавец", - передает с места события агентство.