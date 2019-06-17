В Госдуме объяснили, зачем бывшие крымчане попросили российское гражданство

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Родившиеся в Крыму и Севастополе граждане Украины обращаются за получением российского гражданства, так как признают Крым российским, хотят работать и комфортно себя чувствовать на российской территории, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства.

"Уверен, что эта позиция крымчан связана исключительно с практическими целями. Люди, чтобы ни говорила киевская пропаганда, признают Крым российским. И для того, чтобы жить на российской территории, работать и комфортно себя чувствовать, решили на законных основаниях приобрести подданство РФ. Без сомнения, эти крымчане, проживающие на территории Украины, хотят свободно путешествовать не только по полуострову, но и по всей территории Российской Федерации", - сказал РИА Новости Бальбек.