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РИА Новости

В Госдуме объяснили, зачем бывшие крымчане попросили российское гражданство

Вчера, 10:58
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руслан Бальбек. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Родившиеся в Крыму и Севастополе граждане Украины обращаются за получением российского гражданства, так как признают Крым российским, хотят работать и комфортно себя чувствовать на российской территории, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства.
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"Уверен, что эта позиция крымчан связана исключительно с практическими целями. Люди, чтобы ни говорила киевская пропаганда, признают Крым российским. И для того, чтобы жить на российской территории, работать и комфортно себя чувствовать, решили на законных основаниях приобрести подданство РФ. Без сомнения, эти крымчане, проживающие на территории Украины, хотят свободно путешествовать не только по полуострову, но и по всей территории Российской Федерации", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, Крым для россиян сегодня - особый регион, "место торжества исторической справедливости".
"Я уверен, что этот статус играет не последнюю роль в желании тех, кто сегодня с территории Украины подал документы на получение российского паспорта", - подчеркнул депутат.
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Руслан БальбекГосдума РФКрымРоссияУкраинаОбщество
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