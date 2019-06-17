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РИА Новости
Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Страх высоты

Вчера, 12:00
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Страхи
Страх высоты
Вчера, 12:00
До пяти процентов жителей Земли страдают акрофобией. Кто-то падает в обморок на смотровых площадках, кто-то, глядя на небоскреб, испытывает панический ужас. Но есть и те, кто боится посмотреть вниз даже с балкона собственной квартиры.
В чем природа одного из самых популярных страхов? Как и когда формируется акрофобия? Помогут ли экстремальный спорт и прыжки с парашютом в борьбе с этим страхом? Как научиться любить высоту? Почему некоторые боятся высоты, а других она манит?
Вместе с психотерапевтом Станиславом Савинковым, альпинистом и скалолазом Сергеем Зогориняком и носителем страха, SMM-менеджером Анной разбираемся, какие физиологические процессы стоят за акрофобией, и как этот страх поможет быть увереннее в себе?
05:19 – о природе страха высоты
12:00 – о физиологии страха
17:54 – с чего начать борьбу с акрофобией
21:05 – поможет ли подход "клин клином" в борьбе с этим страхом
22:22 – почему некоторых людей тянет высота
24:07 – как привыкнуть находиться на высоте, если боишься
27:29 – об ощущениях, которые дает высота.
Слушайте и бойтесь правильно!
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Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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СтрахиПодкастНаталья Лосева
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