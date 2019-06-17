Страх высоты

До пяти процентов жителей Земли страдают акрофобией. Кто-то падает в обморок на смотровых площадках, кто-то, глядя на небоскреб, испытывает панический ужас. Но есть и те, кто боится посмотреть вниз даже с балкона собственной квартиры.

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

В чем природа одного из самых популярных страхов? Как и когда формируется акрофобия? Помогут ли экстремальный спорт и прыжки с парашютом в борьбе с этим страхом? Как научиться любить высоту? Почему некоторые боятся высоты, а других она манит?

Вместе с психотерапевтом Станиславом Савинковым, альпинистом и скалолазом Сергеем Зогориняком и носителем страха, SMM-менеджером Анной разбираемся, какие физиологические процессы стоят за акрофобией, и как этот страх поможет быть увереннее в себе?

05:19 – о природе страха высоты

12:00 – о физиологии страха

17:54 – с чего начать борьбу с акрофобией

21:05 – поможет ли подход "клин клином" в борьбе с этим страхом

22:22 – почему некоторых людей тянет высота

24:07 – как привыкнуть находиться на высоте, если боишься

27:29 – об ощущениях, которые дает высота.

Слушайте и бойтесь правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

________

Монтаж Андрея Темнова

Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru