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РИА Новости

ЕС отменил санкционный режим против Мальдив

Вчера, 10:51
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. ЕС отменил законодательные рамки для введения санкций в отношении Мальдив, отметив улучшение политической ситуации в этой стране, сообщил в понедельник Совет ЕС.
Законодательная основа для введения санкций была принята в июле прошлого года, однако по факту ни одно физическое или юридическое лицо не было включено в этот санкционный режим. Он был принят после ухудшения политической ситуации на Мальдивских островах в первой половине 2018 года.
Режим предусматривал возможность введения запрета на поездки и замораживания активов для лиц и организаций, ответственных "за подрыв верховенства права или препятствование всеобъемлющему политическому урегулированию на Мальдивских островах, а также для лиц и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека".
"Сегодняшнее решение было принято в свете текущей обстановки на Мальдивских островах, …где политическая ситуация улучшилась. Проведение мирных и демократических парламентских выборов 6 апреля 2019 года стало долгожданным шагом",- говорится в сообщении.
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