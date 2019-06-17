Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T10:47Z
https://ria.ru/20190617/1555622801.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/140204/17/1402041725_0:0:1781:1003_1036x0_80_0_0_879feef5149d4451c217848d1e461707.jpg
РИА Новости

Француз Николя Мор стал председателем совета директоров "АвтоВАЗа"

Вчера, 10:47
2962
© РИА Новости / пресс-служба "АвтоВАЗа" / Перейти в фотобанкНиколя Мор
Николя Мор
© РИА Новости / пресс-служба "АвтоВАЗа"
Перейти в фотобанк
Николя Мор. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экс-глава "АвтоВАЗа", старший вице-президент, председатель региона Евразия группы Renault Николя Мор сменил бывшего замглавы "Ростеха" Сергея Скворцова на посту председателя совета директоров "АвтоВАЗа", говорится в сообщении компании.
Решение принято на годовом общем собрании акционеров. Скворцов занял пост заместителя председателя совета директоров.
Также акционеры сменили трех из 15 членов совета. Из управляющего органа вышли главный операционный директор Renault, заместитель главного исполнительного директора группы Тьерри Боллоре, вице-президент по производству и цепочке поставок региона Евразия Renault Жером Олив и зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков.
Вместо них впервые были избраны исполнительный вице-президент группы Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар и первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
10 января, 13:30
"АвтоВАЗ" в 2018 году увеличил экспорт на 57%
161143872
Обсудить 18
Николя МорЭкономика
Рекомендуем
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск против китайской фирмы
РИА
Новости
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
Сотрудники концерна Росэнергоатом за пультом управления 1-го и 2-го реакторного блока Кольской АЭС
В Кремле прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
Пульт дистанционного управления тепловой электростанции на Раушской набережной в Москве
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
Лента
новостей
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Хакерская атака
"Отключить Россию одним кликом": оружие США, о котором не знает Трамп
Паспорт гражданина Российской Федерации
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Генерал армии Филипп Бобков
Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ генерал Бобков
Глава Дагестана Владимир Васильев
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Супермаркет
В России появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Зачем поляки превращают страну в газовый баллон
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
Лента новостейМолния