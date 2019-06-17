Француз Николя Мор стал председателем совета директоров "АвтоВАЗа"

Также акционеры сменили трех из 15 членов совета. Из управляющего органа вышли главный операционный директор Renault, заместитель главного исполнительного директора группы Тьерри Боллоре, вице-президент по производству и цепочке поставок региона Евразия Renault Жером Олив и зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков.

Вместо них впервые были избраны исполнительный вице-президент группы Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар и первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.