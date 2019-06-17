Француз Николя Мор стал председателем совета директоров "АвтоВАЗа"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экс-глава "АвтоВАЗа", старший вице-президент, председатель региона Евразия группы Renault Николя Мор сменил бывшего замглавы "Ростеха" Сергея Скворцова на посту председателя совета директоров "АвтоВАЗа", говорится в сообщении компании.
Решение принято на годовом общем собрании акционеров. Скворцов занял пост заместителя председателя совета директоров.
Также акционеры сменили трех из 15 членов совета. Из управляющего органа вышли главный операционный директор Renault, заместитель главного исполнительного директора группы Тьерри Боллоре, вице-президент по производству и цепочке поставок региона Евразия Renault Жером Олив и зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков.
Вместо них впервые были избраны исполнительный вице-президент группы Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар и первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.
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