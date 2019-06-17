Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию с танкерами в Оманском заливе

БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. В Берлине проверяют сведения США и Великобритании о причастности Ирана к атаке на танкеры, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам перед встречей СМИД ЕС в Люксембурге.

"Мы знакомы с информацией американской и британской спецслужб, которые исходят из того, что можно быть почти уверенным... Мы сравниваем это с нашей информацией, думаю, нужен крайне тщательный подход, мы продолжим обмен с нашими партнерами", - сказал Маас, комментируя инцидент в Оманском заливе.

Он добавил, что не сказал, что не разделяет "эти оценки, но сказал, что мы еще не приняли окончательного решения, мы продолжаем собирать информацию".

"Мне известна информация, которая есть, она поступает с одного направления, однако при принятии подобного решения необходима крайняя тщательность, и мы выделим время для этого", - сказал Маас.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Ранее США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.