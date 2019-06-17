Сотрудников "Тинькофф банка" призвали не называть свое место работы банком

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава группы "Тинькофф" Оливер Хьюз направил сотрудникам "Тинькофф банка" письмо с просьбой не называть свое место работы банком, поскольку это не совсем корректно к сотрудникам других сервисов внутри группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Действительно Оливер писал такое письмо. Причина письма связана с тем, что Тинькофф уже давно не банк, а группа компаний или экосистема, и описывать ее как исключительно банк, во-первых, не совсем корректно к сотрудникам других бизнес-линий, во-вторых, не совсем точно с точки зрения масштаба экосистемы", - отметили в "Тинькофф".

При этом, "Тинькофф банк" не будет отказываться от слова "банк" в названии, уточнили в группе.

"Официально "Тинькофф банк" отказываться от названия не будет, он является отдельным юридическим лицом в составе группы "Тинькофф" также как и "Тинькофф страхование", "Тинькофф мобайл" и так далее", - уточнили в группе.