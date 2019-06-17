Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T10:37Z
https://ria.ru/20190617/1555622569.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152113/82/1521138266_0:243:3072:1971_1036x0_80_0_0_920377417498524a54ce6abaaa37eef5.jpg
РИА Новости

Сотрудников "Тинькофф банка" призвали не называть свое место работы банком

Вчера, 10:37
5076
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый офис банка "Тинькофф. Кредитные Системы"
Новый офис банка Тинькофф. Кредитные Системы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Новый офис банка "Тинькофф. Кредитные Системы". Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава группы "Тинькофф" Оливер Хьюз направил сотрудникам "Тинькофф банка" письмо с просьбой не называть свое место работы банком, поскольку это не совсем корректно к сотрудникам других сервисов внутри группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Действительно Оливер писал такое письмо. Причина письма связана с тем, что Тинькофф уже давно не банк, а группа компаний или экосистема, и описывать ее как исключительно банк, во-первых, не совсем корректно к сотрудникам других бизнес-линий, во-вторых, не совсем точно с точки зрения масштаба экосистемы", - отметили в "Тинькофф".
Логотип Tinkoff Bank
13 июня, 10:39
"Тинькофф" представил голосового помощника "Олега"
При этом, "Тинькофф банк" не будет отказываться от слова "банк" в названии, уточнили в группе.
"Официально "Тинькофф банк" отказываться от названия не будет, он является отдельным юридическим лицом в составе группы "Тинькофф" также как и "Тинькофф страхование", "Тинькофф мобайл" и так далее", - уточнили в группе.
Глава Сбербанка Герман Греф в декабре заявил, что на фоне того, что Сбербанк все больше становится технологической компанией, из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
91932127
Обсудить 3
Тинькофф. Кредитные СистемыЭкономика
Рекомендуем
В "Транснефти" заявили о проблемах с проходом пролива Босфор
РИА
Новости
Руслан Бальбек
В Госдуме объяснили, зачем бывшие крымчане попросили российское гражданство
Самолет МиГ-29
Тарасенко сообщил о просьбах переделать модернизированные на Украине МиГ-29
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак "Город бесов"
Лента
новостей
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск против китайской фирмы
Пульт дистанционного управления тепловой электростанции на Раушской набережной в Москве
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
В Челябинске на полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Артем Здунов
В прямой линии с Путиным примет участие премьер Дагестана
В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие
Вокзал в Симферополе
В Крыму рассказали, почему бывшие жители полуострова попросили гражданство
Здание ФАС России
ФАС завела дело против Burger King из-за оскорбительной рекламы
В Кировской области супружескую пару насмерть забили отверткой и ножом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
Лента новостейМолния