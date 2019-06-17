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РИА Новости

В Кирове возбудили дело после жалоб жителей на неприятный запах

Вчера, 10:36
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Уголовное дело о загрязнении атмосферы при эксплуатации промышленных объектов возбудили в Кирове после многочисленных жалоб на сильных неприятный запах, сообщает прокуратура области.
По версии органов дознания УМВД России по городу Кирову, с апреля по май 2019 года на одном из промышленных предприятий города из-за нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ предельно допустимая концентрация газа метантиола (бесцветного ядовитого газа с сильным запахом – ред.) в воздухе в районе улиц Дзержинского и Луганской, согласно данным лабораторных испытаний контролирующих органов, превысила норму более чем в 3 раза.
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"Прокуратура Октябрьского района города Кирова признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы) по факту нарушений правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов в городе Кирове", - говорится в сообщении ведомства.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Кировской области, отмечается в сообщении.
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