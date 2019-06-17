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РИА Новости

В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Южной Осетии

Вчера, 10:35
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия приветствует успешное проведение парламентских выборов в Южной Осетии, рассматривает их как свидетельство дальнейшего укрепления демократических институтов республики и становления ее государственности, сообщили в понедельник в МИД РФ.
Парламентские выборы состоялись в Южной Осетии 9 июня. В предвыборной гонке участвовало семь политических партий, выдвинувших кандидатов по единому и одномандатным округам, а также 38 самовыдвиженцев. По данным ЦИК, больше всего мандатов получила пропрезидентская партия "Единая Осетия" (семь), "Народная партия" - четыре мандата, "Ныхас" - три, "Единство народа" - два, Компартия – один. В выборах приняло участие 23 351 избиратель, что составляет 66,24% избирателей, включенных в списки избирателей.
"В Российской Федерации приветствуют успешное проведение парламентских выборов в республике, рассматривают их как очередное подтверждение поступательного становления югоосетинской государственности, как свидетельство дальнейшего укрепления ее демократических институтов", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
В нем отмечается, что присутствовавшие на выборах российские и международные наблюдатели констатировали, что процесс народного волеизъявления отвечал общепризнанным принципам и стандартам организации и проведения выборов. В МИД РФ также сообщили, что парламентские выборы в Южной Осетии прошли при высокой активности избирателей и в строгом соответствии с избирательным законодательством республики.
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
11 июня, 14:13
Евросоюз отказался признавать парламентские выборы в Южной Осетии
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